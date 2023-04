‘Epa Colombia’, la famosa creadora de contenido y empresaria, le ha dado de que hablar nuevamente a sus seguidores, pues hace unos días había sido ingresada gravemente a un hospital por su preocupante estado de salud. Pero hace unas horas, la influenciadora, volvió a hacer de las suyas, y se encuentra visitando un circo y al aparecer la entrada le costó mucho dinero.



Todo parece indicar que la famosa vendedora de keratinas, ya se encuentra gozando de buena salud. Pues solo habría durado unos días retenida en el hospital, al parecer por haber tenido una recaída a causa de todos sus procedimientos estéticos, los cuales se puede costear fácilmente por su gran emprendimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Epa colombia una de las personas más seguidas en Colombia. Foto: Instagram: @epa_colombia

(Tenemos para usted:Los sexuales votos matrimoniales con los que novio sorprendió en su boda (video)).

“Amiga, tú no vas a creer donde estoy, en el Circo Del Sol, amiga ya me estoy recuperando, te quería decir que vine al circo que es uno de los mejores del mundo” dijo Daniedy Barrera, nombre real de la ‘influencer’, en sus historias de Instagram, dejando claro que ya se encuentra bien.



Todo indica a que la famosa 'instagramer' tenía muchas ganas de conocer el show del circo del sol, pues dejó estipulado que su boleta le costó entre 700 y 800 mil pesos. Además, se le notaba muy feliz por contar como era la experiencia en este circo tan famoso.



‘Epa Colombia’ mostró que recorrió, todo el lugar, con su actual novia, dejando en evidencia que estaba muy feliz por estar ahí. La influenciadora grabó todo lo que hizo en este establecimiento, puesto quería muéstrale a sus seguidores si valía la pena o no todo lo que pago.

Facebook Twitter Linkedin

Epa Colombia con su novia en el Circo del Sol Foto: Instagram: @epa_kera100k

(Siga leyendo: Familia inventa arnés para ayudar a su perrito que no puede subir escaleras).

Asimismo, en sus historias se pudieron ver personas saltando, entre ellas, una bailarina, y muchos acróbatas. En sus grabaciones, la bogotana no mostró rastro de que unos días atrás se encontraba muy grave de salud.



Aun sus seguidores están a la espera de que revele las razones del porqué fue internada de urgencias y por supuesto, también si el Circo Del Sol dio la talla, pues su boletería no es nada económica.

(Le puede gustar: Chris Hemsworth: su plan ante el alto riesgo de padecer alzhéimer).

Facebook Twitter Linkedin

Epa Colombia disfrutando del Circo del Sol. Foto: Instgram: @epa_kera100k

Más noticias en El TIEMPO

'BTB Savage' es asesinado en represalia luego de que su novia matara a ladrón

Lina Tejeiro habló sobre la posibilidad de retirarse los implantes mamarios

'Te voy a querer toda mi vida': el mensaje de Anahí tras muerte de Andrés García

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO