Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha generado revuelo en las redes sociales al compartir detalles sobre un posible embarazo y su proceso de fertilidad en los últimos días.



La influencer colombiana en su entrevista con la presentadora española Eva Rey reveló que estaba sometiéndose a un costoso tratamiento desde hace 18 meses para lograr quedar embarazada.



Según lo que afirmó en la entrevista, Epa Colombia optó por someterse a un tratamiento en una clínica de banco de esperma en Estados Unidos, en donde seleccionó ciertas características físicas del donante con el objetivo de que su futura hija, a la que llamó Dafne Samara, tuviera la piel blanca y ojos azules.



Epa Colombia aseguró en la entrevista que: “Linda, no sé ni cómo contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo fue’. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”.



Aunque la empresaria no ha confirmado oficialmente su estado de embarazo, ha dejado algún tipo de "señales" en sus publicaciones en redes sociales. Recientemente, compartió un mensaje acompañado de una imagen en la que se le ve con fuertes náuseas mientras viajaba en uno de sus lujosos automóviles, en compañía de su pareja Karol Samantha. En la imagen, Barrera Rojas sostiene una bolsa para vomitar que le proporciona su pareja.



La publicación iba acompañada de un comentario “E tenido unos días más fuertes. No sé cómo explicar lo que siento. Me siento tan rara conmigo misma, me siento extraña”. De igual manera, la pareja de Epa Colombia se pronunció en el video, descartando la posibilidad de una intoxicación alimentaria y sugiriendo que ni siquiera se trataba de un resfriado, ya que Barrera Rojas había experimentado síntomas similares antes.

