Daniedy Berrera Rojas, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, tiene una empresa de keratinas, muy exitosa en el país.



En su cuenta de Instagram, varios de sus seguidores extranjeros le han preguntado cuándo podrán adquirir estos productos en sus países.



Sin embargo, la empresaria confesó que para hacer eso primero necesita asesoramiento, pues tiene un proceso legal que no le permite irse del país.

En el marco del Paro Nacional de 2019, la bogotana grabó y subió unos videos en los que se le veía dañando las instalaciones y algunos elementos de las estaciones de TransMilenio. Por esta razón, el Tribunal Superior de Bogotá la condenó por actos terroristas.



En el año 2021, la empresaria fue hallada culpable en segunda instancia por los delitos de perturbación y daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas.



En sus redes sociales, la joven siempre le mostró a sus seguidores cómo iba su proceso legal y de hecho llegó a mostrar que la multaron con 4.092 salarios mínimos vigentes, es decir, 407.433.072 millones de pesos.



(No deje de leer: El último adiós a Paula Durán, colombiana que batalló contra el cáncer).

El pasado domingo 5 de febrero de 2023, la joven estaba haciendo una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Una persona aprovechó este momento y le preguntó: “¡Hola Daneidy! ¿Cuándo llegas, oficialmente, a Ecuador?”. Ante este interrogante, la famosa pidió ayuda para resolver su situación legal y para poder dejar todo listo para que sus productos se puedan vender sin problema.



“Primero que todo, para eso, necesito a una persona que me ayude, porque este año cumplo la condena. Que me ayuden a sacar la visa, para poder salir y ser ‘súper-legal’…”, comenzó diciendo.



Además, dejó en claro que entre sus planes está que sus productos lleguen a nivel internacional, e incluso, dio un ejemplo de cuánto ganaría en otros países con sus keratinas.



“Otra cosa, para sacar mis productos, necesito a un ingeniero o no sé qué necesito. Pero necesito a una persona que me haga un manual de prácticas, para que mis productos puedan salir. Que el Invima aparezca en todos los países, pero no tenga que radicarlo en cada país o no sé si es lo del manual de prácticas. Necesito que una persona me asesore y me ayude”, afirmó.



(Le puede interesar: 'Estamos orando': Manuel Teodoro envía sentido mensaje a Diego Guauque).

‘Epa Colombia’ también aprovechó este espacio y confesó que en diferentes ocasiones la han robado al intentar llevar sus productos al exterior.



“Siempre me han robado, por eso no he podido salir del país, pero sería genial montar una peluquería en otro país, y cobrar en euros. Imagínate que acá me pagan $180.000 y me quedan como $40.000 de ganancia. Si allá me pagan 100 dólares, son como 500.000…”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticas

'Youtuber' español revela el 'lado oscuro' de California, Estados Unidos

Clara Chía y los mejores memes del 'golpazo' que se dio caminando con Piqué

'Barbie Costeña': polémica por supuestos precios del Carnaval de Barranquilla

¿Nuevo amor? Leonardo DiCaprio fue captado con una joven modelo de 19 años