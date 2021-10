Comparan a 'Epa Colombia' con Pablo Escobar por lanzar billetes

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se ha vuelto tendencia en los últimos días después de que apareció el pasado lunes, 4 de octubre, arrojando billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero que sobrevolaba el municipio de Suesca, Cundinamarca.



La empresaria compartió el particular momento en sus historias de Instagram, en las que afirmó que estaba emocionada porque nunca se había montado en un helicóptero.



"Amiga, mi vida ha cambiado muchísimo gracias Dios. ¿Tú crees que yo me lo imaginé? Yo me la pasaba montada en el bus ¡Uy, amiga!", dijo.



Luego compartió un clip en el cual tomó varios paquetes de billetes de 50 mil pesos y los arrojó por la ventana.



"Amiga, te lo dije", gritaba con euforia.



Epa Colombia tirando dinero desde un helicóptero. pic.twitter.com/oAflxPdQZk — John Cruz  (@johncruzc) October 5, 2021

Después de que el momento se viralizara, las críticas de los internautas no se hicieron esperar, pues muchas personas dudaban de la procedencia de su dinero.



Incluso, algunos usuarios la llegaron a comparar con el narcotraficante Pablo Escobar, quien era reconocido por tener acciones similares.



"Esto es muy Pablo Escobar”, “lavandería la EPA Colombia”, "ahora salen a criticar. El que tiene plata se la gasta como quiera”, "si ella es feliz así , quienes somos nosotros para opinar”, "me recuerda a un tal Pablo Escobar”, fueron algunos de los comentarios.



Otras personas, además, recordaron al extorsionista David Murcia Guzmán, director de la pirámide fraudulenta DMG y quien se encuentra pagando una condena de 22 años en Estados Unidos.

Al ver a Epa Colombia arrojar dinero desde un helicoptero concluyo que Pablo Escobar usaba keratina pic.twitter.com/joO8xN0ZrN — Albeiro Cardona R. (@AlbeiroCardonaR) October 5, 2021

Cabe resaltar que 'Epa Colombia' está creciendo rápidamente con su empresa de keratinas y productos para el cabello. De hecho, va a estar en la feria de Belleza y Salud que se llevará a cabo en Corferias.



"Voy a estar en Corferias tumbándolo todo, mi amor", contó.



Esto ha generado que muchas personas afirmen que la influenciadora está 'lavando' dinero, lo que ella ha negado rotundamente asegurando que todo es producto de su esfuerzo.



“Yo no estoy lavando dinero, puedes venir a mi empresa y visitarla, amiga. Yo compro con IVA, vendo con IVA, yo no soy ninguna lavadora, he trabajado y salido adelante”, resaltó en días pasados.

