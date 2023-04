Epa Colombia vuelve a dar de qué hablar por medio de las redes sociales, y en esta oportunidad todo fue debido a un vídeo que publicó por medio de su cuenta personal de Instagram.



La empresaria reveló cuánto paga de multa por el escándalo que a veces hace en su Penthouse ubicado en Bogotá, y aprovechó el momento para hablar de Yina Calderón, criticándola fuertemente.

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa’ Colombia, quien se hizo famosa a partir de un video que subió en redes sociales cantando y arengando a favor de la selección Colombia en el año 2016, se ha consolidado con el tiempo como empresaria de keratinas para el cabello, y las polémicas han sido parte de su camino a la fama.



Por su parte, Yina Calderón, se hizo famosa por haber participado en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el año 2012, haciéndose viral por su comportamiento dentro de la casa estudio.

Las polémicas más fuertes en la que ha estado involucrada han sido los supuestos plagios que ha realizado de canciones a artistas profesionales o los en vivo de las cirugías plásticas que se realiza. Pero su emprendimiento de fajas reductoras es uno de sus negocios más relevantes.

Sin embargo, desde hace meses se habla de una pelea casada entre las dos celebridades de internet.

El nuevo round de la pelea entre Yina Calderón y ‘Epa’ Colombia



Recientemente se avivó la disputa entre ambas después de que en la emisora ‘La Kalle’ Calderón señalara a 'Epa', diciendo que había insultado a su mamá y que eso no tenía perdón. A raíz de este comentario inició un vaivén de insultos entre las influenciadoras.



Por ello, en un video que subió ‘Epa’ Colombia en sus redes sociales, volvió a lanzarle un dardo a Calderón.



Mientras estaba en el balcón de su apartamento, Daneidy mostró una consola de DJ y dijo que quería hacer música, por lo cual la había prendido.

Sin embargo, prefirió no hacerlo debido a que podría molestar a los vecinos y mencionó que ha tenido que pagar varias multas por sus escandalosas fiestas.



La joven contó cuánto paga de multa cada vez que la sancionan por exceso de ruido. "La multa aquí está en 800 mil pesos", reveló.



En dicho momento aprovechó para mostrar la consola de DJ y mandarle una indirecta a Calderón.

"Yo iba a tocar como DJ, pero ante todo respeto. He aprendido. Me encantaría algún día aprender a tocar como DJ", afirmó.



Luego mostró el botón de prender y lanzó otra indirecta a Yina Calderón, diciendo: “la prende de aquí. La prenden, no como Yina que nunca la prende”.



“Epa es mejor DJ que Yina, hace una mezcla espectacular” o “después rechina cuando Yina le dice que sus keratinas no valen nada”, le comentaron a la creadora de contenido.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

