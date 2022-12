Daneidy Barrera Rojas, la influencer y empresaria más concoida como Epa Colombia, es conocida por ser activa en redes sociales y compartir constantemente con sus seguidores los detalles de su vida.



Esta vez, la influencer compartió en su Instagram, en el que acumula ya 5,2 millones de seguidores, un video de ella empacando elementos de aseo y mercado en unas bolsas plásticas.



Si bien Barrera no dijo cuántas anchetas empacó, en las imágenes se alcanza a apreciar que gran parte del suelo de la sala de Epa Colombia está cubierto por bolsas de mercado en las que se alcanzan a ver elementos como papel de cocina y pastas.



Después, en el mismo video se ve a la influencer recorriendo dentro de un vehículo las calles de Bogotá y llamando a recicladores y personas mayores para entregarles una bolsa de mercado a cada uno mientras les decía "Que Dios lo bendiga".



Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar y, como es costumbre, algunos mostraron su apoyo a la influencer, calificando su gesto como una acción generosa que va con el espíritu navideño, otros afirmaron que lo que hizo Barrera era solo una manera de hacer publicidad y no entendían la "necesidad de grabarlo".

