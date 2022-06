No es la primera vez que surgen quejas sobre las keratinas de ‘Epa Colombia’, sin embargo esta vez vendría de parte de una de sus ex amigas.



Yoli Álvarez, más conocida como ‘La Barbie colombiana’ apareció en su cuenta de Instagram para mostrar supuestos testimonios que demostrarían los efectos secundarios de los productos de ‘Epa’.



Alvarez, que tiene más de 50 mil seguidores en redes, mostró quejas de mujeres inconformes con la keratina. Así como también, de supuestos distribuidores que no estarían muy felices con Daneidy Barrera.



Según lo dicho por la influenciadora, los empresarios habrían generado pérdidas luego de que ‘Epa’ pusiera en promoción sus productos. En la publicación se pueden ver algunos pantallazos de supuestas usuarias quejándose de los problemas que les ha producido la keratina.



“Al parecer, los distribuidores ya se estarían retirando y no quieren vender más este producto” manifestó Yoli Álvarez.



Entre las acusaciones, una de las que más llamó la atención fue un video viral de Tiktok que cuenta con más de 700 mil reproducciones en la red social.



En la grabación, una mujer llamada Catalina Muñoz asegura que tras hacerse la keratina de ‘Epa’, su cabello empezó a caerse. Muñoz explicó que intentó contactar al equipo de Daneidy pero que hasta ahora no ha obtenido respuesta.



Las supuestas pruebas

Desde el año pasado se han escuchado acusaciones a ‘Epa’ por culpa de la calidad de sus productos. Ahora en redes sociales, muchas personas han replicado algunos de los videos, diciendo que les pasó lo mismo.



Hasta ahora Daneidy no se ha mencionado sobre este nuevo episodio en su batalla contra Yoli Álvarez, sin embargo las pruebas y supuestos testimonios siguen llenando las redes.



“Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello” concluyó una mujer en uno de los videos compartidos por ‘la barbie colombiana’.

