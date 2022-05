Las influenciadoras 'Epa Colombia' y Yina Calderón han sido protagonistas de varias peleas en redes sociales desde hace unos meses. Y parece que aún no se espera una reconciliación, pues 'Epa Colombia' volvió a referirse sobre el tema en sus historias de Instagram.



En una dinámica de preguntas que hizo en la red social, uno de sus seguidores le preguntó qué haría si Yina "tocara a la puerta de su casa".



"Yo no sé. Ustedes han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego me odia, luego dice que no me pasa, luego dice que me ama. Ella está loca, ella es más falsa que tu amiga", respondió 'Epa Colombia'.



"Yina, ¿por qué no me supera, mor? Ella quiere es ponerse a pelear en Expo Belleza en lugar de decir vamos a vender, vamos a generar empleo, vamos a sacarla del estadio", añadió.



De hecho, los problemas con Yina surgieron cuando Juliana Calderón, su hermana y quien también vende keratinas, dijo hace unos meses que, supuestamente, 'Epa Colombia' no daba fotos si no le compraban uno de sus productos en Expo Belleza.



Las declaraciones llevaron a Daneidy Barrera a responder las críticas de Juliana. Sin embargo, su reacción no fue del todo moderada, pues trató de “zarrapastrosa y chandosa” a Calderón.



"Si mi hermana no le contesta yo sí. Pilas pues con las palabras que dice, no sea tan grosera que yo a usted no la ando ofendiendo, ni tratando mal, ni diciendo groserías, yo no la ando aventando al agua, de sus escándalos”, aseguró Yina en un video.



Desde entonces se han enfrentado una que otra vez en redes, y sus seguidores aún no saben cuándo dejarán sus desacuerdos atrás.

