Hace pocos días, la influencer y creadora de contenidos digitales Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', le contó a sus seguidores que terminó la relación sentimental que por cerca de seis años tuvo con la jugadora de fútbol Diana Celis.



La pareja, quien era muy activa en redes sociales con diferentes publicaciones de las dos, en varias oportunidades habían hecho públicas sus separaciones, pero al parecer este sí sería el punto final del romance.

A través de su cuenta de Instagram, 'Epa Colombia' señaló que no quiso engañarse más sobre la relación y decidió darse un tiempo: “No me vayas empezar a tratar mal, que se me subió la fama, que se me subió el dinero, que dejé personas que me ayudaron. Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso, y los procesos se acaban. Yo decido tomarme el tiempo, seguir adelante con mi vida y ser feliz, espero que respetes mis decisiones”.



Según han dejado ver las dos mujeres, los motivos de la ruptura serían varios, entre ellos las constantes discusiones que tenían. Aunque, la también empresaria ha dejado claro que ya hay una nueva persona en su vida.

La influencer reveló, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, que desde hace varios meses la relación venía mal. "Yo trataba de arreglar las cosas, pero como todo en la vida se va acabando (...) yo quise acabar las cosas súper bien, pero ella no quiso", indicó.



En medio de este contexto, 'Epa Colombia' indicó además que unos bienes que tenía a nombre de Celis se han convertido en un problema.



"Yo de agradecimiento le regalé un apartamento, le regalé la camioneta, le regalé las dos motos y ya. Le dije, amor terminemos las cosas muy bien pásame todo lo que está tuyo a mi nombre, me entregas mi dinero o si no amor no vamos a terminar bien", narró Barrera.



La creadora de contenidos aseguró que desde hace un mes le había solicitado a Celis el traspaso de los bienes. No obstante, según 'Epa Colombia', ella se ha negado, por lo que ha decidido que su expareja se quede con esas cosas.

Este noviazgo inició cuando Daneidy y Diana estudiaban entrenamiento deportivo en el Sena. Aunque fueron compañeras por 3 años, su noviazgo inició en el 2016.



Celis también se ha manifestado al respecto y ha asegurado que 'Epa' tiene una relación con una de sus amigas más cercanas. Sin embargo, la identidad de la nueva persona no ha sido confirmada por la empresaria e incluso durante la transmisión en vivo dijo que no iba a exponerla en público.



Por otro lado, Barrera indicó que Celis está saliendo con alguien cercano a su entorno deportivo. Y reveló además que dentro de su relación fue víctima de violencia física por parte de la futbolista.

