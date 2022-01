La 'influencer' Epa Colombia, conocida por su empresa de keratinas, comentó que hay varios políticos interesados en tener su apoyo de cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo este año en el país.

Según afirmó la mujer a través de historias en su cuenta de Instagram, hay varios candidatos que la han buscado para que apoye sus campañas debido a la gran influencia que tiene actualmente e incluso le habrían ofrecido dinero a cambio.

yo no me he prestado para esa payasada FACEBOOK

TWITTER

“Amiga vamos a hablar, no sabes cuántos políticos me han ofrecido dinero, no sabes qué es lo que han querido hacer conmigo, pero yo no me he prestado para esa payasada”, señaló.



Sin embargo, la empresaria ha preferido negarse a todas las ofertas y confesó que a las únicas personas a las que les debe algo y con quienes tiene que estar agradecida es con sus seguidores.

“Te voy a decir algo, quien me sacó adelante fuiste tú, quien me compra eres tú, no ellos. Yo no le debo nada a nadie, ya pagué los favores que me habían hecho, yo no voy a apoyar ninguna campaña, ningún político, ningún partido porque vale más mi amistad que yo ponerme a recibir dinero y no tenerte a ti”, dijo la joven.



(Leer más: Hermana de Legarda dice que recibió un mensaje suyo desde 'el más allá').



Cabe anotar que en septiembre de 2021 la 'influencer' se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, causando polémica en sus seguidores, por lo que después explicó que era una manera de conseguir personas que la ayudaran a no tener inconvenientes legales con su emprendimiento.

(Siga leyendo: Sebastián Tamayo contó como lo drogaron y terminó herido en la calle).

Facebook Twitter Linkedin

Historias en Instagram. Foto: Instagram: @epa_colombia

Epa Colombia prefirió no mencionar quién o quiénes serían los interesados y si se trata de candidatos a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en marzo de este año o de personas postuladas a las presidenciales que serán en mayo.



Por otro lado, la empresaria también hizo referencia a las polémicas palabras de la alcaldesa Claudia López cuando mencionó que si alguien no estaba cómodo con las nuevas medidas restrictivas en materia de movilidad, más precisamente con el pico y placa, una solución era vender el automóvil.



“Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo”, afirmó la mandataria el pasado 11 de enero.



Al respecto Epa Colombia mencionó: “Salir adelante es tan difícil. Y si tiene que pagar, pues venda el carro. ¿Qué? Aquí te quieren ver es pobre”.



“Por eso amiga, apoyes a la derecha, a la izquierda, al del medio, al del centro, no la da”, añadió.

Mas noticias:

Mariana Gómez, Yuri Vargas y otros famosos en la novela sobre Arelys Henao

'Rápidos y Furiosos': la Roca tacha de manipulador a Vin Diesel

Este es el tráiler de la novela que protagoniza Pipe Bueno

El error de Gustavo Bolívar al enseñar cómo votar por el Pacto Histórico

Karen Abudinen llama a Gustavo Petro 'calumniador'

Tendencias EL TIEMPO