'Lo vamos a lograr': Epa Colombia dice que sus líneas están colapsadas

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la nueva condena contra Daneidy Barrera - más conocida como Epa Colombia - una ola de solidaridad a favor de la empresaria de keratinas se desató en el país.



Recientemente, la creadora de contenido contó a través de su cuenta oficial de Twitter que, tras conocerse que deberá pagar una millonaria multa de 472 millones de pesos, las líneas de su empresa de keratinas "están colapsadas".



(Lea también: Con gomitas para crecer el pelo: así pagará Epa Colombia millonaria multa).



También le recomendó a sus clientes que, ante esta situación, pueden comprar los productos a través de sus distribuidores oficiales.

"Amiga, todas mis líneas están colapsadas. Muchas gracias por el apoyo, te pido paciencia y te invito a apoyar a mis distribuidores oficiales. Lo vamos a lograr, tú nunca me fallas amiga, ¡TE AMO!", escribió la joven, de 25 años.



(Le puede interesar: 'Me parece grave lo que hizo': Álvaro Uribe sobre caso de Epa Colombia).

Amiga, todas mis lineas están colapsadas. Muchas gracias por el apoyo, te pido paciencia y te invito a apoyar a mis distribuidores oficiales. Lo vamos a lograr, tú nunca me fallas amiga, TE AMO! — Epa Colombia 🏳️‍🌈🇨🇴 (@iEpaOficial) August 18, 2021

Por medio de sus historias de Instagram también se pronunció, dando las gracias por el apoyo y asegurando que con las compras que le han hecho ya recaudó 100 millones de pesos.



"Te quería decir que muchas gracias, amiga. Ya he recogido 100 millones y me faltan 372. Ahí voy amiga, Ya casi voy en el 50%. Voy a seguir trabajando, pero a veces me desmotivo por qué pienso 'Ay con eso me voy a viajar o me compro otra casa', pero bueno amiga, de los errores uno aprende", contó.



Esto ocurre pocos días después de que la emprendedora revelara la suma total que pagará por haber vandalizado una estación de TransMilenio en 2019.



“Me toca pagar una multa de 472 millones de pesos, eso que era como de 800, solo que él me la rebajó un 50 % y quedó en eso. Es mucho el dinero que me toca pagar”, contó en sus historias.



De acuerdo a lo que relató, pagará la millonaria multa con las ganancias del nuevo producto para el cuidado del cabello que sacará al mercado. Se trata de unas capsulas de biotina en gomita que ayudan a la anticaída y al crecimiento.



“Yo iba a sacar unas gomitas de biotina, hoy fui al laboratorio desde la mañana y me entregaron el Invima y muy pronto van a salir. Tengo para la anticaída y para el crecimiento”, aseguró.



(Le recomendamos leer: Abogado de Epa Colombia radicó recurso para que el caso pase a la Corte).

Antes de conocerse la condena de 5 años para Epa Colombia, su empresa de keratinas, la cual tiene presencia también en Panamá, ya tenía mucho éxito. De hecho, ha logrado contratar a más de 340 personas para que trabajen con ella en la industria capilar.



De igual manera, compró un edificio de tres pisos, con el cual espera ampliar su negocio. Su nueva adquisición sigue en construcción y se está adecuando para que cumpla con todos los requerimientos de sanidad y seguridad, pues allí trabajarán alrededor de 800 mujeres planchando keratinas.



(Siga leyendo: Epa Colombia 'hizo colapsar' la página web de Juanpis González).



Tendencias EL TIEMPO