Se van a cumplir cuatro meses del día en el que Andrea Valdiri y Felipe Saruma dijeron 'sí, acepto'. Una de las situaciones que más llamó la atención de aquel 16 de abril, en la que se consideró la boda del año, fue el inconveniente que hubo entre la novia y ‘Epa Colombia’.

Tras la celebración, se conoció que la barranquillera había pedido a sus amigas: ‘Epa Colombia’ y ‘La Jesuu’ asistir sin acompañantes, pero la empresaria de keratinas hizo caso omiso. Desde entonces, mucho se rumoró sobre la relación entre las creadoras de contenido.

Sin embargo, hace algunas semanas, Andrea Valdiri dejó claro que ya no es amiga de ‘Epa Colombia’, pues la bogotana le rompió el corazón y, además, manifestó que ella no se relaciona con personas polémicas.

"A pesar de que se ha disculpado, ella me rompió el corazón un día muy importante para mí", afirmó Valdiri en un evento para una marca de maquillaje.

Epa Colombia quiere recuperar su amistad con Andrea Valdiri

Este viernes, Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como ‘Epa Colombia’, tuvo un momento de sinceridad con sus seguidores y, a través de sus historias de Instagram, confesó que ha cambiado mucho, pues dejó de ser "peliona".

Epa Colombia quiere recuperar su amistad con Andrea Valdiri. Foto: Instagram: @epa_colombia

"Amiga, he cambiado tanto. He dejado de ser como ñera, como peliona... Me convertí en una empresaria súper exitosa en Colombia... Amiga, mi vida cambió un montón", expresó.

En medio del proceso de transformación que aseguró estar viviendo, destacó que quiere volver a ser amiga de Andrea Valdiri, entre otras cosas, porque fue una de las personas que más la ayudó en sus primeros pasos con su marca de keratinas.

"Quiero volver a ser amiga de Andrea Valdiri. Es una amistad que nunca quiero perder en mi vida. Que tal vez cometí un error, pero que ella vea mi cambio... Esa mujer me empoderó, me ayudó con muchísima publicidad", reconoció la 'influencer'.

Asimismo, aseveró que quiere seguir cambiando y mejorar porque desea convertirse en una mujer transparente.

