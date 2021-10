Pese a críticas, 'Epa Colombia' dice que quiere volver a lanzar dinero

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', no para de dar sorpresas. Recientemente, se le vio en un helicóptero sobrevolando, al parecer, el municipio de Suesca, Cundinamarca y arrojando billetes de 50 mil pesos.



Las críticas en redes sociales no se demoraron e, incluso, los internautas llegaron a compararla con el reconocido narcotraficante Pablo Escobar. Otros, por su parte, cuestionaron los ingresos de la empresaria y dudaron de la legalidad de los mismos.

Epa Colombia respondió ante las críticas.



A través de sus historias de Instagram, Barrera dijo: "Amiga, no me juzgues ni me critiques. Mi dinero es 100% legal. La DIAN podría venir a visitarme y me condecorarían".



La empresaria aclaró que paga todos sus impuestos. "100% declaradora de renta", puntualizó.



En la publicación también dijo que estaría dispuesta a volver a sobrevolar en Soacha o Ciudad Bolívar para lanzar dinero y ayudar a las personas. "La gente de abajo fue la que me ayudó a salir adelante", afirmó.



Barrera dijo que en muchos casos varias fundaciones le habían robado el dinero destinado a ayudar a otras personas.

'Epa Colombia' en Corferias

Finalmente, 'Epa Colombia' dijo que había nacido para ser exitosa. Actualmente, va a participar en la feria de Belleza y Salud que se está llevando a cabo en Corferias, en Bogotá.



Allí estará vendiendo keratinas, calzones levanta cola, gomitas y otros productos de belleza.



La empresaria manifestó estar muy emocionada porque para ella fue muy difícil poder participar en este evento. "Yo te quiero contar un chisme, amiga, fue casi que re imposible estar en Salud y Belleza... Nada, donde me digan no, allí estaré", sentenció.

