Epa Colombia niega estar en negocios ilícitos: 'Yo no soy ninguna lavadora'

Una vez más la empresaria e 'influencer' Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, es tendencias, en esta oportunidad, por su nueva adquisición.



Rojas compartió a través de sus historias de Instagram las imágenes de la vivienda que compró, justo al lado de su fábrica de keratinas, para expandir su negocio, que recientemente fue premiado en ExpoBelleza Medellín por ser el 'stand' que más vendió en esta edición de la feria.



Según lo relató a sus seguidores, desde tiempo atrás venía negociando la propiedad y descartó que, como afirman algunas internautas, esté lavando dinero.



"Yo tenía mucha ansiedad de comprar la casa de al lado. Yo venía ahorrando, yo le venía diciendo a la señora que le daba de a 100, luego de a 200, hasta poder comprarle la casa", explicó.

Detalló que es una construcción "espectacular' y que la mandó a pintar. Además, agradeció a Dios por el haberle permitido conseguir otro de sus sueños.



"Con mi trabajo, con mi esfuerzo. Mira amiga, yo no estoy lavando dinero, tú puedes venir a mi empresa, visitarla. Todo lo vendo con IVA, yo estoy asumiendo el IVA", le dijo a aquellos que dudan de la procedencia de sus bienes.



En medio del recorrido por la casa, que está en remodelación, la empresaria invitó a sus 'haters' a que vayan hasta su empresa y evidencien que todo está en regla.



"Estoy muy agradecida y te voy a decir algo: cualquier persona puede venir a investigar mi empresa, a mirar que todo se está haciendo bien. Yo compro con IVA, yo vendo con IVA, yo todo lo tengo al día, amiga. Puedes visitarme, yo no estoy siendo ninguna lavadora, estoy haciendo las cosas bien porque he trabajado y salí adelante. Lo del pobre no es robado, lo del pobre es luchado, amiga", concluyó.



Finalmente, aseguró que va a seguir ahorrando para poder comprar la otra casa de al lado. "Toda la cuadra me la voy a comprar", recalcó.

