'Epa Colombia' nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de acusar a su exmánager, Alejandro Urrea, de robo y de aprovechar su trabajo para "sacar dinero extra" de algunas labores colaborativas que hacía con la imagen de la creadora de contenido bogotana.



Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, empezó citando la denuncia que hizo una Luisa Chima, otra reconocida creadora de contenido, quien a través de su cuenta personal de TikTok acusó a Empire House, una agencia de publicidad propiedad de Urrea, de haber incumplido con los contratos de realización de pautas.



Ante la coyuntura, Barrera arremetió contra la franquicia y el encargado de realizar las alianzas comerciales: “Estaba viendo los story time de Luisa Chima sobre una empresa que la robó. Bueno, esa misma empresa me robó a mí muchísimo tiempo, ni hablar de Syam Cosmetics, a la cual le robó 300 millones de pesos (sic)”.



“Él jugaba a que era mi mánager y el mánager de Mav, porque en su momento él nos conseguía cosas, pero era para robarle a empresas grandes de país”, agregó.



Así mismo, expresó que en Empire House hay una gran comunidad de influencers que pautan con el empresario, pero este, supuestamente, no cumple con los pagos o simplemente no realiza los desembolsos correspondientes.



"Él se llama Alejandro Urrea, en su Instragam (Empire House) tiene muchos influenciadores y tiktokers a quienes jamás les paga", dijo.



“Estoy tratando de salir de todas las personas a las que les robó, sacando plata de mi empresa para pagar. Estoy hablando de mucho dinero”, concluyó.



Fuertes respuesta de Empire House y Alejandro Urrea



Ante las acusaciones realizadas por Daneidy Barra, Alejandro Urrea, a través de la página oficial de Empire House, respondió de manera contundente contra la bogotana. Sin embargo, no dio razones del caso de Luisa Chima, el cual fue el detonante para que ambos se enfrascaron en la fuerte discusión en redes sociales.



“Qué se puede esperar de una mitómana como Epa Colombia, que por algo no tiene amigos, ya que todos se alejan de ella por todas sus mentiras y enredos, que seas una persona bipolar no es mi culpa”, contestó el empresario.



“¿Dónde están las joyas que le ibas a regalar a Lina Tejeiro en su cumpleaños? ¿Dónde quedaron los 20 millones de regalos al matrimonio de Andrea Valdiri? O todas las cosas que prometes por hablar y nunca cumples”, agregó.



Así mismo, expresó que algunos de las distinciones que había recibido ‘Epa Colombia’ eran mentira y que supuestamente habían sido pagadas por la agencia para limpiar la imagen de Barrera ante la opinión pública.



“Todo lo tuyo es una mentira, todo es falso. Tanto que cuando pagaste para que dijeran que habías dado dinero, casas y carros a Diana lo hice yo para limpiar tu imagen, sabiendo que también fue una mentira”, dijo.



“Hasta los premios que te ganas son falsos o comprados, o te recuerdo cuánto pagué yo por los premios a la empresaria del año, al stand con más ventas en Expo Belleza. Todo es producto de tú imaginación y de mi buena gestión”, concluyó.



JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

Redactor Tendencias