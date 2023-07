En sus redes sociales, 'Epa Colombia' no tiene reparo en mostrar la vida de lujos y comodidades que lleva. Su estatus de influenciadora y empresaria de keratinas le ha permitido comprar lujosos automóviles, adquirir propiedades y someterse a excéntricos procedimientos estéticos.

Hace tan solo unas semanas atrás, la creadora de contenido colombiana compartió con sus seguidores que se había implantado diamantes en los dientes. “Amiga, me puse 80 diamantes. ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, señaló en sus historias de Instagram en su momento.

Daneidy Barrera, como es el nombre de pila de la influenciadora, no reveló mayores detalles del procedimiento al que se sometió. Más allá de las imágenes que mostró a sus fanáticos, en las que se logra observar el proceso de instalación de las piedras preciosas, la empresaria no ahondó en cifras.

Pese a que al inicio mantuvo el hermetismo, 'Epa Colombia' finalmente confesó cuánto costó la incrustación de los diamantes en su boca. La revelación la hizo al programa de entretenimiento 'Lo sé Todo'.



En diálogo con el periodista, Barrera develó que, en realidad, no pagó un solo peso por las piedras preciosas, pues hizo un intercambio de publicidad con los especialistas.

“La gente dice: ‘Ay, la gente que tiene dinero, ya lo quiere botar’. No, mamita, esto es gratis”, sostuvo la creadora de contenido al programa colombiano.

El procedimiento estuvo a cargo de la doctora Diana Pulgarín, quien realizó sus estudios en el Colegio Odontológico de Cali y luego se especializó en Odontología Estética en NYU, según su página web.

Además de haber atendido a 'Epa Colombia', la especialista también ha prestado sus servicios a influenciadores como Yeferson Cossio, La Liendra y WestCol.

De acuerdo con lo que Barrera ha manifestado en sus redes, se ha realizado por lo menos siete procedimientos estéticos, entre ellos la bichectomía, lipopapada, mentoplastia, sculptra y mamoplastia de aumento. Además, recientemente confesó que tenía bótox e hilos extensores.

Desde que ‘Epa Colombia’ saltó a la fama en 2016, de la mano de un video alentando a la selección de fútbol colombiana, no ha parado de protagonizar titulares, polémicas y particulares escenas.



Bien sea por su negocio de keratinas, su vida sentimental o, simplemente, por su arrolladora personalidad, Daneidy Barrera está constantemente bajo la mira de seguidores y medios de comunicación.

'Epa Colombia sí ha lavado dinero': examiga de la empresaria

