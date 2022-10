El pasado 11 de octubre se dio a conocer la noticia de que la futbolista Diana Celis había demandado a su expareja Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, ante el juzgado de familia 029 de Bogotá al parecer por la suma de $500 millones de pesos.

Celis aseguró que tomó esta medida para poder recuperar lo que le corresponde por derecho al haber vivido por más de cinco años bajo el mismo techo con la empresaria.



‘Epa Colombia’ no dudó en dar a conocer su punto de vista por medio de sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de cinco millones de seguidores.



“Ella me demandó porque cuando terminamos y eso apareció en las redes sociales, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía, el 50 %, cuando terminas con una pareja. Yo no me casé, pero después de dos años de convivir con una persona tienes por ley que darle algo (…) Le dije que habláramos para que conciliáramos, nos sentáramos a hablar para realmente saber ella qué quería y yo qué le podía dar”, aseguró.

Asimismo, la empresaria afirmó que ya le había entregado a la futbolista dos motos Ducati, los apartamentos del Olaya, el de Bochica, una casa en el Restrepo, un carro y cerca de $500 millones de pesos.



Sin embargo, Diana Celis utilizó sus redes sociales para comentar que su ex en ningún momento le devolvió las motos o las propiedades.



“Daneidy a mí no me había dado nada, absolutamente nada, sino hasta después de que le puse la demanda. Así que no hablen de que estoy pidiendo más porque no es así. Es más, el apartamento de Bochica lo compré yo y las motos son mías y eso siendo mío, tampoco quería dármelo”, aseguró.



Igualmente, aseguró que ella ayudó a construir la empresa de keratinas. “También aporté, también sequé cabellos, lavé cabellos, estuve en maratones, fui administradora, pagué nóminas y hasta agendé citas, para que ustedes hablen de lo que no saben”, agregó la futbolista.



Por último, Celis invitó a sus seguidores a no juzgar y no hablar de temas en los que no se tiene toda la información, ya que no se sabe a profundidad cómo era la relación de la ex pareja.

