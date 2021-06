Epa Colombia destinará ganancias a ayudas en Chocó y Tumaco

Daneidy Barrera Rojas ha logrado impresionar a miles de colombianos con su emprendimiento de keratinas. La influenciadora, más conocida como Epa Colombia, ha creado puestos de trabajo en un momento en el que la tasa de desempleo en el país ha aumentado debido a la pandemia.



Su marca de alisado de cabello se ha convertido en todo un ejemplo de emprendimiento exitoso en el territorio nacional, logrando posicionarse como una de las más vendidas.



Recordemos que, según sus pronunciamientos, ya ha logrado contratar a más de 300 personas que trabajan con ella en la industria capilar.



La influenciadora siempre ha dado de qué hablar. Recientemente fue tendencia y se especuló bastante en redes sociales sobre su vinculación como docente universitaria en un diplomado en la Fundación Universitaria Colombo Germana.



Sin embargo, en este momento se ha vuelto viral el pronunciamiento que hizo, a través de su cuenta oficial de Twitter, mencionando que, luego de anunciarla con semanas de anterioridad, ya lanzó su nueva línea de keratinas para niñas.



Se trata de un producto que tiene especial cuidado con cabellos vírgenes y que no es tan agresivo como los alisados convencionales. No obstante, lo que ha llamado la atención es que las ganancias de su nuevo producto las destinará a ayudas humanitarias en Chocó y Tumaco.



“Amiga mira, si tú me compras muchas keratinas de niña, toda mi ganancia será para el Chocó, toda mi ganancia será para Tumaco, porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de keratina”, aseguró Epa Colombia.

Amiga, llevaré ayuda humanitaria a Choco y Tumaco gracias a ti! pic.twitter.com/ZcShJ1T8tf — Epa Colombia (@EpaColombia1) June 7, 2021

Internautas en la web han aplaudido el gesto altruista de la empresaria. Entre los comentarios se lee: “Muy lindo gesto”, “A ella sí la pondría en un mural”, “La amo, tan bella ella”, “Epa Colombia a la presidencia”, “Eres de admirar”, “Esta mujer es una berraca”.



