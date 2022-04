A pesar que la relación entre 'Epa Colombia' y Dina Celis terminó hace un poco más de un mes, algunos de los seguidores de la empresaria le siguen cuestionando sus decisiones en la vida amorosa y su nueva relación.



Cansada por la situación, Daneidy Barrera decidió responderle en video a todos esos críticos, dando nuevos detalles sobre la crisis que enfrentaba con Celis y defendiendo a su nueva novia.

La empresaria comenzó cuestionando a quienes comparan físicamente a Celis y a su actual pareja.



"¿Por qué quieres pordebajear a otra mujer? ¿Porque no está a mi altura o porque no tiene un diseño de sonrisa? No, linda, estás loca. ¿Cómo que entre mujeres atacándonos, dándonos duro?", señaló.



De igual forma, Barrera reveló nuevos detalles sobre lo que fueron los últimos meses de su relación con la futbolista.



"Yo con Diana duré seis años, donde nos apoyamos, pero el amor no dura para toda la vida. Amor, desde julio​ no hacíamos el amor. Tú le puedes preguntar a ella. No lo hacíamos, amor. Ella estaba en el mundo del fútbol, yo estaba en el mundo de mi empresa", dijo en su video 'Epa Colombia'.



Además, señaló que no se estaban apoyando en sus proyectos y que cada una estaba con su grupo de amigos por aparte. De igual forma, dijo que no quería "seguir aparentando en redes sociales una relación que no había".



"Yo con Diana construí muchas cosas. En diciembre, cuando vi que me estaba yendo tan bien, yo le compré un apartamento, le regalé la camioneta Mazda, una Ducati, una BMW porque yo quise decirle 'gracias porque me ayudaste a construir, gracias porque estuviste para mí. Tal vez el amor se nos acabó, pero sabes que puedes contar conmigo siempre'", dijo entre sollozos la empresaria.



Por otro lado, criticó a las personas que la señalan por su discusión con su antigua contadora, Yenny Saldarriaga. De igual forma habló sobre una posible investigación a su empresa.



"No hay una keratina que vaya sin iva. Aún así regalo miles de keratinas y ese dinero yo lo asumo", señaló.



Además, finalizó diciendo que entre los escándalos y críticas, no ha podido dedicarse a la venta de sus productos por el tiempo que le dedica a salir a aclarar en redes sociales lo que ocurre con su vida.