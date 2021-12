Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, sufrió un accidente automovilístico cuando iba por el carril exclusivo del TransMilenio.



La razón por la cual se encontraba transitando por esa vía, según comentó, fue porque estaba siendo perseguida por unos hombres armados en una moto.

El aparatoso choque ocurrió cuando el carro de su escolta, que iba detrás, no logró frenar e impactó contra el carro de la influenciadora.



Según informó la empresaria, esta persona tuvo que ser llevada al hospital. Sin embargo, afirmó que se encuentra estable.



‘Unas personas en moto nos estaban persiguiendo con armas’

Epa Colombia habló sobre el accidente Foto: Instagram: @epa_colombia

Sentí nervios y decidí meterme por el carril de Transmilenio FACEBOOK

A propósito del suceso, la influenciadora no tardó en dar a conocer por medio de las redes sociales lo ocurrido. En las imágenes se le notó muy preocupada. Y además dio detalles del desafortunado evento.



“Hola amigos, me disponía a trabajar como lo hago todos los días (...) mis escoltas se dieron cuenta que unas personas en moto nos estaban persiguiendo con armas, sentí nervios y decidí meterme por el carril de TransMilenio, sé que está prohibido, aumenté la velocidad y tuve que frenar fuerte y mi escolta no alcanzó a frenar y se estrelló con mi carro”, escribió en sus historias de Instagram.



Además, afirmó que el hecho fue grabado y aseguró que su escolta se encontraba estable después de ser trasladado a un centro de salud.



“Gracias a Dios no pasó nada malo”, agregó.

‘Los héroes en Colombia sí existen’

La empresaria finalizó con un comunicado para las personas que intentaron perjudicarla.



"Las personas que me mandan a hacer ese tipo de cosas no saben el daño que le hacen a las personas que trabajan conmigo (...) Los héroes en Colombia sí existen. Team escoltas Epa Colombia", concluyó.



