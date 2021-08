Epa Colombia anuncia que quiere llegar al Congreso

Más de diez días después de que se conociera su condena en segunda instancia a 63 meses de prisión, Daneidy Barrera, la reconocida ‘Epa Colombia’, sigue estando en boca de todos los colombianos.



A la espera de que su caso por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas sea aceptado en la Corte Suprema de Justicia, la ‘influencer’ bogotana no desaprovecha ninguna oportunidad para causar revuelo a través de sus redes sociales.



Durante las últimas horas, en medio de sus tradicionales anuncios publicitarios en las historias de Instagram, la joven empresaria soltó una noticia que levantó los ánimos de todos su seguidores.



(Le puede interesar: El debate jurídico que abrió la sentencia contra ‘Epa Colombia').

En un primer momento, compartió que fue destacada por su aporte a la generación de empleo para mujeres en condiciones vulnerables por la Comisión Latinoamericana de Derecho Humanos, una organización independiente con sede en Ecuador.



“Amiga, me ponen una medalla, me dan un cartón y con eso me defiendo”, comentó ‘Epa Colombia’ sobre su condecoración programada para los próximos días.

Iré a la calle a defenderme porque no quiero más injusticia contra los pobres FACEBOOK

TWITTER

Envalentonada por la emoción de esa noticia, la ‘influencer’ ratificó que seguirá haciendo honor a su distinción por aportar a causas sociales.



Más adelante, su animosidad se vio retratada en una propuesta inesperada: Daneidy Barrera aspiraría al Congreso de la República.



“Tengo que llegar al Senado. Yo voy a llegar al Senado [...] Voten por mí, hermanos colombianos…”, dijo entre risas mientras imitaba el tono de una alocución política tradicional.



(Siga leyendo: Escándalo tras escándalo: los problemas que ha afrontado Laura Bozzo).

La suspicacia sobre la veracidad de su aspiración política está en entredicho pues, horas después de haber hecho el anuncio, ‘Epa Colombia’ eliminó el video de sus redes personales.



Habrá que ver qué dice la controvertida ‘influencer’ en las próximas horas, porque si algo la ha caracterizado es su impredecibilidad.

Más noticias

La oscura historia de la banda caníbal que acabó con cerca de cien personas

Yates, tanques y los lujos y excentricidades del príncipe heredero de Dubái

¿Cuánto puede ganar alguien trabajando con las keratinas de Epa Colombia?

Tendencias EL TIEMPO