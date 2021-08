'Quería morirme': Epa Colombia denunció posible desfalco de su empresa

La influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, no deja de suscitar comentarios en redes sociales. Su empresa de keratinas, la cual ya tiene presencia también en Panamá, ha sido todo un éxito. De hecho, ha logrado contratar a más de 300 personas para que trabajen con ella en la industria capilar.



Sin embargo, recientemente contó que no la está pasando bien debido a un problema que está ocurriendo al interior de su negocio. Por medio de sus historias de Instagram dio a entender que fue víctima de un desfalco por parte de personas cercanas.



La empresaria contó que se siente decepcionada de algunas personas tras darles "un voto de confianza" en su empresa y que reunirá las pruebas necesarias para contar en detalle lo sucedido en la organización.



“Prefiero que me sean leales a que me quieran. Me caí, pero algún día contaré cómo Dios me levantó y tú muy pronto sabrás que me pasó. Hoy quería morirme. Cochino dinero”, escribió antes de comenzar su relato.



Después, con la voz entre cortada, insinuó acerca del posible desfalco a su empresa de keratinas: "Estamos en un mundo donde el cochino dinero te traiciona, donde crees que las personas son fieles y firmes, pero te ayudan es a desfalcar tu empresa”.



De igual manera dijo que ahora entiende por qué emprender en Colombia es tan difícil y que "no sé que hubiera sido de mi empresa" si no fuera por los grandes volúmenes de venta que tiene.



De igual manera, pidió el respaldo de sus clientas: “Espero que estos días me apoyen demasiado y no se pongan a peleara los distribuidores que porque uno vende más que el otro, o porque el otro se le copió de la idea o de la peluquería. No me causen más problemas, tengo tantos, ayúdenme a seguir creciendo“.



Finalmente, concluyó diciendo que "nunca le quitaría el dinero a nadie por qué a mi me enseñaron a hacer las cosas bien. A mi no me enseñaron a robar".



