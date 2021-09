'Calzones Epa Colombia instantáneos': la 'influencer' venderá ropa interior

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es un éxito total en ventas con su empresa de keratinas.



La mujer, que tiene más de 340 empleados directos, compró a comienzos de agosto un edificio de tres pisos para construir su nueva peluquería, en la que trabajarán alrededor de 800 mujeres planchando keratinas.



No obstante, la exitosa empresaria quiere más y por eso siempre está agregando nuevas referencias y productos a su portafolio.



Después del éxito de las gomitas de biotina para la anticaída y el crecimiento del cabello, que le dejó ganancias suficientes para pagar en tiempo récord la multa de 472 millones de pesos impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, ahora tendrá un nuevo emprendimiento.



Según anunció recientemente, comenzará a producir y vender ropa interior femenina, que promete traer beneficios a la apariencia física de las usuarias, ya que tienen un mecanismo de levante de glúteos sin relleno.



“Estos son los calzones que te voy a vender. Sí la da. Vea, amiga. De varias tallas. ¿Quiere que le saque de varias tallas? Me va a ir súper bien con eso, mejor que con las keratinas”, dijo la bogotana en sus historias de Instagram, mientras lucía una de sus referencias color negro.



También contó que el producto vendrá en todas las tallas y que llevará el nombre de 'Calzones Epa Colombia instantáneos'.



“Ya me voy a ir a la fábrica de los calzones. Vea, amiga, lo que le voy a sacar: XS, S, M, L, XL y Plus. Sí, amiga. Se los voy a sacar toditos. Se van a llamar de la siguiente manera: calzones ‘Epa Colombia’ instantáneos. Instantáneamente te realzo la cola, te saco cola sin relleno”, dijo.



La creadora de contenido, quien llevaba puesto un disfraz del 'Hombre araña' al momento de dar su anuncio, también bromeó con incluir en su catalogo más productos, revelando que su principal fuente de ingreso son las keratinas.



"¿Qué más te vendo? ¿Quieres que te venda disfraces? Lo más importante es que me compres la keratina. Lo que más me deja ganancia es cuando tú me compras la keratina”, puntualizó.



Finalmente, se le vio usando el traje del superhéroe de Marvel mientras visitaba una de sus bodegas. Montada sobre máquinas, estantes y escritorios, la mujer promocionó sus gomitas de biotina así como el nuevo diseño de su shampoo, que ahora viene con un detalle nacarado.



Tendencias EL TIEMPO