Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’, vuelve a estar en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que dio a través de sus historias de Instagram, en la que aconsejó a algunos influencers que aparentemente tienen publicidad engañosa en su contenido.



(Siga leyendo: Epa Colombia y Diana Celis juntas en registraduría)

Si bien la bogotana no hace publicidad para nadie a excepción de sus productos de belleza, quiso opinar al respecto para mandar un mensaje a sus colegas con el fin de concientizarlos y le den mayor valor a su trabajo. Según manifiesta, para que después no estén en problemas jurídicos o siendo blancos de señalamientos por pautas que pueden atentar contra los consumidores.

“Quiero dar como un consejo a todos esos influenciadores, modelos, bueno, a todas esas personas que tienen seguidores y venden publicidad. Ustedes ni siquiera se deberían estar comprometiendo con seguidores ni con ventas”, mencionó en su perfil de Instagram.



“Esto para que luego estén hablando de usted y diciendo: ‘¿Qué tal me fue pactando con Cintia Cossio? (es un ejemplo), ¿Qué tal me fue pautando con la Suprema?’ para que después estén hablando que ustedes no generan ventas y ustedes ahí prestando su buen nombre”, agregó.



Así mismo, habló sobre el poco valor que algunos creadores digitales le dan a su profesión, pues desconocen el esfuerzo que existe detrás de cada video o idea como para que una pauta destruya lo que se ha conseguido en años de trabajo. Por tal razón, dijo que por eso no le gusta hacer negocios con su perfil.



(Le puede interesar: Camilo contó por qué se dejó crecer su bigote; 'todo el mundo lo odiaba').

“Tú puedes vender muchos productos, pero respeta el proceso y respeta a las personas a quienes les venden publicidad para que luego no los estén divulgando porque da pena amor“, comentó.



“Sé que esto no me debería importar porque yo no vendo publicidad ni nada, pero solo que me da pesar, porque hay muchas personas que viven de esto, pautando, recomendando un producto, consiguiendo seguidores y todos los días luchando y sacando una idea para montar a las redes sociales para darse a conocer”, concluyó.



Ahora bien, las críticas no tardaron en llegar y algunos internautas criticaron su forma de pensar, pues si bien la publicidad online ha ayudado a mucha gente a promocionar sus productos, es cierto que los influencers deberían tener un mínimo de indagación a la hora de promocionar marcas.



Esto porque es usual que cierto tipo de empresas engañen a los consumidores con productos fraudulentos o pirámides. Una situación que ha llevado a que se tomen acciones legales no solo contra quienes pagan por la pauta, sino de los mismos creadores de contenido.



(También: Jennifer López y Ben Affleck agrandaron la familia; adoptaron una mascota).

Más noticias

‘Spider-Man mexicano’: la inusual hazaña de un hombre para poder salir del bus

Pipe Bueno explicó frente a Luisa Fernanda W por qué besa a sus fanáticas

Yudy Pineda, la monja que se convirtió en modelo webcam

Tendencias EL TIEMPO