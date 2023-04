‘Epa Colombia’, una de las creadoras de contenido más populares de la capital, una vez más ha dado de que hablar, pues por medio de las historias de Instagram ha contestado a sus seguidores muchas preguntas de su vida, revelando algunos secretos de como está actualmente.



Es de gran importancia recalcar los cambios que ha tenido que vivir está influenciadora, ya que, hace unos años, Daneidy Barrera Rojas (Nombre real de ‘Epa Colombia’) no era lo que es hoy en día.

Actualmente, Epa Colombia se encuentra emprendiendo con su empresa de keratinas. Foto: Instagram: @Epa_colombia y @epa_keratinas_bogota.oficial

Esta famosa colombiana creció en el barrio popular, Bochica Sur, de Rafael Uribe Uribe, en la capital del país. Desde pequeña se ha caracterizado por ayudar a sus padres, puesto que estos sufrían de algunos problemas económicos.



Daneidy por esta razón, no pudo ejercer una carrera profesional; sin embargo, el servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) le brindo una ayuda, pues llegó a estudiar entrenamiento deportivo. Por desgracia, luego de un tiempo, fue expulsada gracias a su primer video viral en el que salía la joven apoyando a la selección Colombia en la copa América del año 2016.



Este video llegó a ser tan viral que no solo toda la capital bogotana la conocía, sino que en Colombia todo el mundo tarareaba y cantaba igual que ella lo hacía en este famoso video.

Desde ese momento, Barrera supo que las redes sociales tenían un poder impresionante y por ende tomó la decisión de subir más videos mostrándose tan cuál era. Gracias a ellos pudo crear una comunidad de seguidores, los que la han ayudado hasta el día de hoy a consolidarse como una de las influenciadoras más seguidas de Colombia, obviamente esto le ayudó a poder hacer negocios publicitarios con muchas marcas y así ganar dinero.



Tras su viaje a la Copa de mundo de 2018, ‘Epa Colombia’ vino renovada y con una idea de emprendimiento, puesto que al llegar al país lanzó su marca de Keratinas con apoyo de un empresario ruso, convirtiéndose en lo que es hoy una famosa en toda regla.

‘Epa Colombia’ responde ¿Por qué el dinero la ha cambiado?

En este pequeño fragmento se ve a una Daneidy muy feliz en compañía de su pareja. Esta le pregunta lo que dicen los seguidores “¿Por qué el dinero te ha cambiado tanto?”, a lo que la influencer dice “no” y le pregunta a su novia “¿Tú que crees?”.



Ella sin ningún miedo le dice que no, que ella sigue siendo la misma desde hace varios años. Karol Samantha (La novia de ‘Epa Colombia’) le sustenta el porqué de su respuesta:



“Aun eres mentirosa, desordenada, cochina ¡No has cambiado nada!”, dijo entre risas Karol, a lo que ‘Epa’ le contesta con una sonrisa, “Solo he cambiado físicamente”, afirmaron las dos entre carcajadas.

Después de unos segundos, la pareja respondió de una forma sería la pregunta de los seguidores. Dicen que el dinero no la ha cambiado, pues sigue siendo una persona humilde, sencilla y muy consentida.



Por obvias razones, la respuesta de sus seguidores y los cibernautas no demoró en llegar, porque al ser una persona tan famosa y conocida el tema del dinero siempre llama la atención del público. Estos dijeron:



“Mucha gente la odia, pero yo digo, usted, que la crítica a cuántas personas le da empleo, cuál es su aporte al país, ¿qué le aporta usted a la economía del país?”, “Pues físicamente es obvio y no pasa nada, es lo íntegro, los valores son lo que importan”, “Solo le ha cambiado la cara porque sigue siendo la misma guisa”, son algunos de los comentarios más destacados que se pudieron a favor y encuentra de la famosa empresaria.

'Epa Colombia' y Karol Samantha, las protagonistas del video. Foto: Instagram: Karol Samantha

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

