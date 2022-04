Es un hecho que la bailarina Andrea Valdiri se casa con Felipe Saruma.



La influencer Epa Colombia no solo lo confirmó, también dio a conocer cuánto será el monto que dará en la lluvia de sobres de la boda.



Daneidy Barrera o Epa Colombia lo hizo público en historias de Instagram, con preguntas y respuestas para que sus seguidores empezaran a interactuar, teniendo en cuenta que ella asistirá a la ceremonia.



“La tengo que romper, ojalá me ayuden a buscar un buen asesor de imagen o por lo menos alguien que me maquille bien o me haga un peinado lindo. O sea, que no llegue ñera, sino que cuando llegue queden sin palabras”, dice Barrera en la red social.



De inmediato, Barrera confirmó el matrimonio de la barranquillera con el comediante.

“Sí, amor, es en serio, no es molestando. Yo me siento superfeliz por ella. Yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le coloquen el anillo. Ella sufrió muchísimo con esos amores, le pagaron supermal, pero llegó el verdadero y eso es lo que vale”, se escucha en sus historias de la red social.

Cuando llegó el momento de quienes preguntaron cuánto iban a dar en la lluvia de sobres, otra creadora de contenido, La Jessu, respondió y luego Epa Colombia dijo cuánto daría.



"Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, se dice en la red.

“@Andreavaldirisos (cuenta oficial de Andrea Valdiri) Mi primer matrimonio. Te lo juro que nadie te lo interrumpirá, me paro refuerte donde pase algo”, dice Epa Colombia.



En Famososhastalaz también se ve a Epa hablando del tema y ya alista su traje. Se observa también que le gusta el color verde.



Hasta ahora, la pareja no se ha pronunciado de manera oficial sobre la boda.

