Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, criticó de nuevo fuertemente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) porque, según ella, presenta irregularidades.

“Yo lo que encuentro son una serie de irregularidades. Yo sé que en Colombia emprender no es fácil y que toca hacer de todo. Y por eso le ayudé a la formalización de su empresa”, mencionó en sus historias de Instagram, en la cual la siguen más de cinco millones de personas.

Epa Colombia publicó el recibo de lo que debió pagar a la Dian. Foto: Instagram: @epa_colombia

La empresaria confesó que se siente perseguida por la institución, como lo ha reiterado en varias ocasiones: "Yo tengo dos funcionarios (de la Dian) pendientes de mí, como si yo tuviera algo que esconder".

Afirmó que tuvo que pagar 3.800 millones de pesos durante el mes de abril, lo cual habría dejado su cuenta bancaria "desocupada, casi en ceros".



"Amiga, ¿con esos 3.800 millones a cuántas personas no les puedo comprar casas en Colombia? ¿A cuántas personas no puedo cambiarles la vida? Pero como tengo que darlos", fueron sus palabras en la serie de videos.



Así mismo, mostró el recibo en el que constaría que debió pagar poco más de 3.559 millones de pesos: "Le pagué al Gobierno, le pagué a la Dian. Aquí te muestro que mi plata es legal, que no soy ninguna lavadora ni tengo lavanderías. Yo lo que tengo son peluquerías".

Finalmente, reflexionó sobre la dificultad de generar empresa en Colombia a raíz de los impuestos e informó que en los próximos días se estará mudando a un penthouse.

