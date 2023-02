La empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ en redes sociales, suele estar bajo el ojo público por sus comentarios y acciones polémicas. En este caso, se volvió tendencia al decir lo que piensa de Yina Calderón y su familia.

‘Epa’ suele ser muy activa en redes sociales y constantemente hace diferentes dinámicas con sus seguidores. Esta vez les pidió a los internautas que le mandaran diferentes preguntas y respuestas.



Uno de sus seguidores aprovechó esta situación y le preguntó: “¿Qué opina cuando la Jesú se inyectó los labios, y Yina la criticó, y ahora ella hizo lo mismo, y la cara?”. La respuesta de la creadora de contenido fue agresiva y no contestó a la pregunta:



“Yina está loca, ella tiene problemas en su cabeza. La gente escribiéndome en las preguntas: ‘Llama a esa india’ ¿Yo qué voy a llamar a esa india? Debe estar borracha, debe estar loca. Ella está loca”, comentó.

Asimismo, reconoció que, aunque no se llevan bien, se suelen enviar saludos en las diferentes redes sociales. “Ella me manda saludes y yo, a pesar de todo, también, porque está loca”, aseguró.



Daneidy también recordó cuando Maluma colocó en sus redes sociales que un ‘momento que lo mantenía humilde’ fue cuando besó a DJ de Guaracha en el programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en el 2013.



“Soy afortunada que a Yina la haya besado Maluma, esa fue la única humildad que tuvo Maluma, porque creo que no se volverá a equivocar jamás en su vida. Qué mujer tan bendecida”, dijo entre risas.



Por último, la bogotana señaló a la familia de la huilense y afirmó que entre ellos tenían graves problemas. “Yina está loca, Yina tiene problemas familiares, intrafamiliares, espirituales”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

