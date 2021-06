Epa Colombia critica que no judicialicen a los vándalos

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que criticó al Gobierno Nacional por "cerrarle las puertas" cuando ella destruyó una estación de Transmilenio en 2019, mientras que, según ella, a los que "sí hacen daño" no les pasa nada.



La empresaria de keratinas contó que por su actuar le imputaron los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. De este modo, dijo que le parece “injusto” que, por otro lado, "a tantos vándalos" no los procesen.



(Lea también: El tuit de Epa Colombia que Gustavo Petro compartió).

“Me equivoqué como cualquier ser humano, pero yo he venido pagando por mis errores. No puedo creer que haya tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto porque yo cometí el error y no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos”, dijo Epa Colombia después de bajarse del convertible que transformó para distribuir sus productos.



Recordemos que por sus actos vandálicos la emprendedora fue condenada a 3 años y 10 meses de prisión, sin embargo, una juez le concedió libertad y la obligó a pagar una multa de 25 salarios mínimos.



(Le puede interesar: Epa Colombia ofreció ayudas para los manifestantes en Cali).

No puedo creer que haya tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto porque yo cometí el error y no he podido salir de Colombia FACEBOOK

TWITTER

Así las cosas, Barrera pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. Adicional a esto, tuvo que asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



Ahora cuenta que no ha podido cumplir su sueño de vender sus keratinas en el exterior debido a que no le permiten salir del país.



También dijo que entiende a las personas que salen a marchar, ya que, según ella, solo quieren "salir adelante".



(Le recomendamos leer: ‘Yo no voy a hablar de esa’: Epa Colombia sobre Alejandra Azcárate).

(Si nos lee desde la app vea aquí el video que publicó la influenciadora).



Antes de publicar este video, Epa Colombia se había referido en sus historias al caso de Andrés Escobar, el caleño que disparó al aire con lo que habría sido una pistola de fogueo, según él, para disuadir manifestantes. La influenciadora también pidió medidas legales contra él.



Esta no es la primera vez que Daneidy se pronuncia con respecto a los hechos enmarcados en el Paro Nacional que sucede en Colombia desde el pasado 28 de abril.



A comienzos del mes de marzo, la empresaria ofreció donar insumos médicos, implementos indispensables tras las manifestaciones en ciudades como Cali, donde se han presentado varios hechos de violencia.



“Si usted está en Cali y necesita insumos médicos, pídame, mándeme un número de teléfono, un número de cuenta, yo les colaboro, ¿qué necesitan? (…) Desde Bogotá le hago la transferencia, ¿qué necesita, amiga?”, expresó por medio de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 3.4 millones de seguidores.



(Siga leyendo: Yina Calderón y su hermana se disculpan con Epa Colombia).



Tendencias EL TIEMPO