Merly Ome, madre de la influenciadora y comerciante Yina Calderón, defendió a su hija del reciente comentario de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’.

“Daneidy, yo le quiero preguntar… De verdad, como mamá de Yina (le pregunto), ¿qué le pasa con mi hija? Dígame”, señaló la mujer.



Todo se originó cuando, en los últimos días, Yina Calderón compartió a sus seguidores imágenes en las que muestra cómo avanza su recuperación en un hospital tras una cirugía a la que se sometió recientemente.



Poco después, Epa Colombia se refirió sobre Yina en sus redes sociales y dijo: “Yo no me voy a hacer más cirugías. No me voy a tocar más la cara, ni el cuerpo porque uno, de ir de un lado y luego ir a otro, a uno le deforman la cara y si no le deforman la cara, queda como Yina”, señaló Barrera entre risas.



El comentario lo hizo a través de las historias de su Instagram, el pasado viernes.

“¿Sabes por qué te lo digo? Porque Yina se dejó influenciar mal. Una maldita le hacía las extensiones y le decía: “Ay, aplícate el bótox aquí con esta, que ella es la mejor. Te pone linda”. Y luego le decían: “Ay, aquí ponen los senos”, y ella, corriendo para un lado por la desesperación de quedar bien. Es mejor que tú ahorres y te metas con personas profesionales, capacitadas”, remató.



Frente al caso, Merly Ome reaccionó y le habló a Daneidy Barrera. “A uno de mamá no le gusta que le hagan esos comentarios refiriéndose a sus cirugías. Ella, si se operó, el cuerpo es de ella. Creo que ella no le pidió consentimiento a usted, ni plata, ni nada por el estilo. Entonces, no sé qué tiene con mi hija”, señaló.



Ome detalló un poco más en su intervención: “Mire Daneidy, si a Yina le gustaran las mujeres, le ayudaría con Yina porque usted me parece una ‘pelada’ emprendedora, echada pa’lante. Pero, ‘pailas’. A Yina no le gustan las mujeres”.

“Ella verá si se opera, si tiene plata, si no tiene plata, si se quiere hacer lo que sea en su cuerpo… Eso es lo único que yo le pido. Respetémonos un poquito y que se deje de hablar de ella (...). Si le gusta, si es envidia, o si es rabia, cuénteme”, concluyó.



Yina Calderón reveló hace poco menos de una semana detalles de la intervención a la que se sometió. “Quería una cintura de 50 cm y la única opción sacar la costilla flotante derecha y hacer amarre de los músculos. Adicional, mis senos estaban muy grandes y soy bajita, entonces los dejé pequeños (están inflamados) y mi prótesis de mentón ya estaba para cambio”, detalló.

EL TIEMPO