Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', luego de haber terminado una larga relación con la futbolista Diana Celis, porque, según indicó, quería darse un tiempo para estar sola, respondió en Instagram una pregunta de sus seguidores acerca de su nueva novia, de quién hasta el momento no se conoce su identidad.



Barrera respondió este jueves desde su cuenta de Instagram una serie de preguntas de sus seguidores, en donde le preguntaron entre otros temas por su nuevo romance.



A lo que ella entre risas, respondió: "Yo creo que yo nunca he tenido una relación así, me dice que soy bipolar, que tengo problemas, que soy rara, que a veces estoy bien, que a veces estoy mal... ayyy... ella está loca".



Además, también respondió preguntas que le hicieron sobre su expareja y aseguró que cada una está por su lado y que no se hablan.



"De verdad que siempre le voy a desear lo mejor, tiene que brillar con luz propia, tú mereces lo mejor", fueron las palabras de Epa respecto a Celis.

Hace unos días se rumoró que la nueva novia de Daneidy Barrera se llamaba Karol Samantha, no obstante la influencer salió a desmentirlo.

