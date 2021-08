Epa Colombia dice que persona cercana le hizo brujería y le robó millones

Daneidy Barreira, conocida como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar y cada una de sus publicaciones en redes sociales se vuelve tendencia.



Esta vez, la influenciadora y empresaria, que en las últimas semanas acaparó la atención en redes, así como en los medios de comunicación por sus líos judiciales, contó que una persona muy cercana le hizo brujería.



(Además: 'En una semana pagamos la deuda': Epa Colombia sobre multa por daños a TM)

Barreira relató en su cuenta de Instagram que estaba pasando por unos días difíciles y que, incluso, "le quisieron" aplastar uno de sus emprendimientos.



Y, a renglón seguido, contó que una persona que contrató para asuntos laborales, así como para que la ayudara con sus cuentas personales, le hizo brujería e, incluso, le robó 1.800 millones de pesos.



Durante este periodo que, al parecer fue reciente, aunque no lo dijo directamente, no podía dormir, tenía pesadillas y "estaba loca, me tenía loca". "Yo no podía aparecer en las redes sociales porque estaba triste", señaló.



(Lea también: Los motivos por los que 'Epa Colombia' no puede llegar al Senado)



"Amiga, me hizo brujería. Si tú crees o no crees... amiga, yo era una maldita porque me dejé enredar. Amiga, yo era muy tonta, yo ni veía ni escuchaba, y así mismo me puso el muñeco", narró la influenciadora.

Y agregó: "¿Cómo me di cuenta de cuenta que me estaba haciendo brujería? Porque me estaba robando y yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba de lo que estaba realmente pasando. Y yo veía, amiga, que la plata no se veía".



(Le puede interesar: Los famosos colombianos que han sido víctimas de robo)



Barreira aseguró que ella siempre dona un 10 por ciento de sus ganancias a fundaciones y a personas necesitadas, y esta mujer, quien resultó ser su contadora pública, le dijo que "estaba dando mucho, venga yo le quito".



"Amiga, ella me hizo brujería. Yo ya me limpié de eso. Yo no quería decirlo hasta que me limpiara porque yo no quería aparecer en las redes sociales, amiga. Me lo hizo, me hizo el muñeco a la perra... una porción de keratina amarrada en mis manos, amiga, sin ojos, amiga, y sin boca, y por dentro una cantidad de maricadas", aseveró.

Aquí en Colombia no hay ley, solamente para los pobres FACEBOOK

TWITTER

Epa Colombia continuó su relato diciendo que las personas le decían que se "estaba enriqueciendo", pues, desde afuera, su negocio de keratinas se veía muy bien. Sin embargo, ella "no veía la plata".



(En otras noticias: Epa Colombia 'hizo colapsar' la página web de Juanpis González)

"Yo no creía en eso, hasta que me pasó a mí. Estaba dentro de mi empresa. ¿Cómo yo me di cuenta? Nada, amiga, yo hice la promoción y vendí para recoger el dinero y, entre todas esas casas que estaban pronosticadas para vender en septiembre, en noviembre, amiga, estaba ahí adentro", agregó la joven influenciadora.



Sobre la identidad de esta persona, Barreira comentó que "quisiera boletearla", pero realmente lo que ella está intentando es recuperar el dinero.



Frente a esto, lanzó unas fuertes acusaciones, pues considera que "aquí en Colombia no hay ley, solamente para los pobres".



(También le recomendamos: 'Lo vamos a lograr': Epa Colombia dice que sus líneas están colapsadas)



Y remató diciendo que, en el fondo, no se trata de dinero, sino de ayudar a muchas mujeres a salir adelante a través de su empresa.