Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’ se ha convertido en los últimos años en una exitosa empresaria. La bogotana se ha destacado en la industria de las peluquerías con sus keratinas y productos.



En redes sociales constantemente muestra los frutos de su trabajo. Gracias a su negocio, Barrera le compró una casa a su mamá, ostenta lujosos carros, regalos y más recientemente un penthouse ubicado en Salitre, al occidente de la capital.



Sin embargo, la joven no olvida sus raíces y recuerda con cariño a sus amigos del sector donde solía vivir antes de convertirse en famosa. Junto con su familia residieron por muchos años en el barrio Bochica Sur, de la localidad Rafael Uribe Uribe.



En las últimas semanas, algunos de los nuevos vecinos de ‘Epa Colombia’ utilizaron sus redes sociales para quejarse de los escándalos y fiestas de la influenciadora.



Daneidy no se tomó bien las denuncias de los otros residentes del edificio y aseguró en su cuenta de Instagram que extraña los tiempos en los que vivió sin mayores contratiempos en Bochica Sur.



“Saben que tengo algunos vecinos y no voy a tocar más como DJ porque no dejan. Les pego severas mezcladas, pero no. No hay nada como el sur” señaló la empresaria.



‘Epa’ le contó a sus seguidores que en su antigua casa podía hacer fiestas, invitar amigos y reproducir su música sin que nadie se quejara. Incluso indicó que las personas del lugar disfrutaban de este tipo de celebraciones.



“No hay nada como ir al sur, donde la gente pita” recalcó Barrera.



La influenciadora ha tenido que acostumbrarse a las normas que implican vivir en un sector residencial. Hasta ahora, Daneidy ha tenido encontronazos con sus vecinos hasta en redes sociales.



¿Abrió cuenta de OnlyFans?

Hace unos días ‘Epa Colombia’ le contó a sus seguidores que se había unido a la plataforma de contenido adulto, OnlyFans. Según lo que explicó, el perfil sería para buscar ingresos extras.



“Amiga, quería contarte que abrí OnlyFans, creo que tengo un cuerpo muy lindo y a muchos hombres les gustaría admirar” expresó en una historia de Instagram.



Junto al texto, la creadora de contenido publicó un abrebocas de lo que mostraría en su cuenta. Las imágenes muestran a Daneidy con un traje plateado mientras se maquilla frente a un espejo.



“Un ingreso más o un ingreso menos no me quita ni me pone, ¿no? Entonces, amiga, te invito a que te deslices y me encuentres en OnlyFans, eso sí, debes pagar un token para poder ver los videos y fotos que monte” manifestó.



Aclaró que se trata de un experimento para saber si las ganancias la convencen de quedarse en la plataforma. De acuerdo a lo que dijo, la suma de dinero que podría ganar sería muy alta.

