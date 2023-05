La empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues durante una entrevista con un medio nacional aseguró que nunca estuvo enamorada de su expareja, la futbolista Diana Celis, con quien mantuvo una relación por seis años.

En febrero de 2022, las famosas decidieron terminar su relación y por todo lo que habían construido juntas, Diana Celis, demandó a ‘Epa Colombia’ para que se le reconociera la unión material que habían hecho.



“Yo con Diana duré seis años y fue la primera persona con la que estuve, pero realmente yo siempre estuve enamorada de Karol y yo nunca fui sincera, yo debí ser sincera con Karol al principio para no tener hoy en día que pasar por todo el proceso tan difícil que pasé”, le comentó la empresaria de Keratinas al programa ‘Lo sé todo’.



(No deje de leer: Dross es criticado en redes por burlarse del aspecto de Halle Bailey como 'La Sirenita').

Asimismo, comentó que ella vivió momentos muy difíciles cuando no tenía dinero.



“Imagínate que yo era pobre, muy pobre, no te alcanzas a imaginar, y yo lo único que hacía era hacer una publicidad y decirle: ‘Amor, vamos a pagar el arriendo’, porque mi mamá nos rentaba una habitación. Y hoy en día yo salí adelante, comprar mi un apartamento, comprarme un carro, y que tú me lo tengas que quitar, que tú tengas que quitarle a una persona que salió adelante las cosas materiales”, contó.



(Lea también: Juanes comparte tiempo en familia mientras promociona su nuevo álbum).



Luego de la demanda de Celis, la empresaria reveló que casi queda en la quiebra, pues le tuvo que entregar el 50% de los bienes materiales.

“Hay cosas que uno se da cuenta cuando sale adelante y tiene dinero, quiénes son las personas que están contigo, por lo que tú tienes y por lo que tú eres, y una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la Dian, con la Superintendencia, con lavados de activos y te hace la maldad”.



Finalmente, comentó que aunque fueron momentos difíciles, su situación económica ya está mejorando.



“Me siento muy agradecida porque al César lo que es del César. A mí no me corresponde dar nada, a mí lo único que me corresponde es dar amor y felicidad, pero si eso fue lo que hicieron los abogados que me pisotearon de una manera increíble y casi me dejan en la quiebra, hoy les puedo decir que me voy a volver a levantar de una manera increíble”, concluyó.

"Epa Colombia sí ha lavado dinero", asegura examiga de la empresaria

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

