‘Epa Colombia' confesó que le gusta la actriz Lina Tejeiro

Daneidy Barrera, la influencer más conocida como ‘Epa Colombia’, ha dado bastante de qué hablar en los últimos meses debido a varios escándalos que ha protagonizado y por el proceso legal en el que fue acusada de vandalismo.



Sin embargo, ha alcanzado un gran reconocimiento por el éxito de su empresa de keratinas, la cual promociona a diario en sus redes sociales.



(Leer más: Tome nota: así puede aplicar a los trabajos que ofrece Epa Colombia).

En esta ocasión, en medio de un video que publicó en sus historias de Instagram, la empresaria mostró sus productos capilares y habló acerca de la actriz llanera Lina Tejeiro y la atracción que siente hacia ella.



En días anteriores, la influencer le había mencionado a sus más de 4 millones de seguidores que estaba buscando una nueva vivienda, ya que no quería vivir más al sur de Bogotá y tenía pensado vivir en alguna zona de estrato más alto, incluso a las afueras de la ciudad.



(Lea también: Epa Colombia y más famosos colombianos condenados por la justicia).

Daneidy comentó que hasta llegó a pensar en conseguir una casa cercana a la de la actriz. “Yo me iba a ir a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro”, inició explicando la empresaria.



“Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas”, añadió.



Sin embargo, ‘Epa’ confirmó que no pudo conseguir una vivienda a las afueras de Bogotá debido a que sus distribuidoras y bodegas de productos capilares se encuentran en diversos puntos de la ciudad.



Según contó la influenciadora, no quiere tener que pasar por el trancón que se forma a la entrada de la capital todos los días, ya que se demoraría mucho tiempo en hacer sus actividades diarias.



(Siga leyendo: Epa Colombia reveló con cuánto capital inició su negocio).

(Le puede interesar: La gran suma que pagó Lina Tejeiro por dañar un vestido de Carolina Herrera).



Por otro lado, aprovechó para invitar a Tejeiro a su emprendimiento para que conozca cómo funciona y puedan verse personalmente.



“Lina, ¿te gustaría venir a mi empresa?, ¿te gustaría amiga darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?”, expresó ‘Epa’ en sus historias de Instagram.



Así mismo, la mujer confesó que siente gran atracción por la actriz de ‘La ley del corazón’. “Me soñé contigo mi amor. (...) Ay, es que a mi me gusta Lina, querida. Pero nada, no le vaya a decir a Diana, porque se ataca”, mencionó refiriéndose a su actual pareja, la jugadora de fútbol profesional Diana Celis.

Sin embargo, tiempo después de publicar el video, la influencer decidió borrarlo.



Por el momento, Tejeiro no ha publicado nada hablando sobre el tema o contestando a la invitación de la influencer, a quien ha demostrado su apoyo en ocasiones anteriores.

