La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se sinceró con sus seguidores y habló abiertamente sobre la opinión de su familia, específicamente de sus hermanos, sobre su sexualidad. Esto, poco después de su participación en la marcha del orgullo LGBTIQ+, que se celebró el pasado 3 de julio.

La empresaria compartió una serie de videos en sus historias en Instagram en las que le preguntaba a sus seguidores cómo la habían visto en la marcha del orgullo gay. Epa Colombia es una figura representativa de la comunidad y en redes sociales muchos fanáticos compartieron fotos y videos de su participación activa en el ‘pride’ en Medellín, en donde también regaló algunos de sus frascos de keratina.



“Yo siento que la di un montón”, comentó al comienzo del clip sobre su participación.



(Puede leer: Lady Noriega lanza crítica sobre nueva versión de ‘Pasión de gavilanes′).



Luego, se refirió a los estigmas que han tenido que soportar muchos de los miembros de la comunidad diversa. “Yo siento que la felicidad no importa, así sea en un hombre, en una mujer, en un trans. Lo importante es que tú seas feliz. El único que puede juzgarte es Dios”, afirmó la ‘influencer’.



Después, hizo el comentario sobre su familia: “Nosotros somos en la casa como cuarto hermanos, y a mí me juzgaban mucho por ser lesbiana. Y yo le di la casa a mi mamá y a mi papá. Entonces, eso no depende de que tenga pecados o no, lo importante es que tú te superes como persona”, aseguró.



Es de resaltar que Epa proviene de una familia humilde, comenzó a sonar en la farándula colombiana desde que un video suyo animando a la Selección Colombia se hizo viral en redes sociales en 2016. Luego, emprendió con su negocio de keratinas, que le ha dado la oportunidad de comprarles costosos regalos a sus padres, tales como una casa y hasta una lujosa camioneta. Al respecto, la empresaria mencionó que sus hermanos no han tenido tantos logros como ella ni han podido ayudar así a sus progenitores.

Más noticias

-Iván Lalinde fue operado de urgencia debido a una complicación de salud

-Henry Viáfara: revelan fotos del estado del exjugador de Selección Colombia

-Video: Sebastián Yatra le robó un beso a fanática en pleno concierto