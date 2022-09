Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las creadoras de contenido más controversiales y conocidas del país. En las últimas horas se ha vuelto tendencia en las redes sociales por haber confesado una supuesta infidelidad durante una de sus tradicionales charlas en sus historias de Instagram.



Recuerde que la influencer mantuvo una relación amorosa con la futbolista profesional Diana Celis, quien hoy milita en Independiente Santa Fe, por siete años. Sin embargo, a inicio de 2022 protagonizaron una de las rupturas amorosas más sonadas de la farándula nacional.



La separación fue bastante conocida por la opinión pública, debido a que a finales de 2021 Barrera le habría propuesto matrimonio a la deportista, por lo que sus fanáticos estaban esperando la fecha del anuncio de una boda que jamás llegó.



A los pocos meses de haberse oficializado que ya no estaban juntas, la empresaria confirmaba que mantenía una relación amorosa con Karol Samanta, un viejo amor de colegio, por lo que en su momento se levantaron los rumores de una supuesta infidelidad que fue desmentida por las mismas protagonistas.



Diana Celis y 'Epa Colombia'. Foto: Instagram @diana.celis5/ @epa_colombia

¿Barrera fue infiel?

Ahora bien, parece que ese rumor empezó a tomar fuerza nuevamente luego de que en una de las tradicionales dinámicas de preguntas y respuestas de Instagram uno de los más de 5 millones de seguidores que tiene en esta plataforma le preguntara “cómo celebraba el Día de Amor y la Amistad”.



A lo que Epa Colombia respondió con una anécdota contando cómo se había vuelto a relacionar con Samanta. No obstante, lo que llamó la atención de sus fanáticos fueron los tiempos en los que volvieron a tomar su vínculo, pues las cuentas reflejan que en ese momento aún seguía manteniendo una relación con Celis.



“El año pasado como en octubre, yo fui y golpeé la casa de ella, un año y medio sin vernos y yo fui súper linda, y cuando ella salió me dijo "'Hola amiga, tiempo sin verte, como estás de linda', y yo le dije que me quería tomar unas cervezas... estábamos ahí con otras personas, y yo la verdad dije 'voy a mirar si todavía sigo sintiendo muchísimo por ella'”.



Diana Celis y Epa Colombia Foto: Instagram: @diana.celis5

Un discurso que no encaja porque fue en febrero de 2022 que Celis y Barrera terminaron oficialmente su relación amorosa. La presunta confesión no pasó desapercibida entre algunos internautas, quienes recalcaron en la caja de comentarios sus apreciaciones.



