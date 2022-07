La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, utilizó el espacio de las historias de Instagram para sincerarse con sus seguidores sobre su pasado.

"Amiga en este momento voy para la iglesia; y yo me siento muy agradecida, yo siento que a mí Dios me cambió y ¿por qué digo que Dios me cambio? y yo se que van a decir que mucha ridícula que eso no se hace", comienza en la historia Epa Colombia.



La influencer va conduciendo su carro mientras relata su pasado.



"Amiga mira, yo antes consumía drogas y sentí que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: dale al TransMilenio y luego otras: ven te robo", relata.



Barrera cuenta que hoy en día no tiene amigos pero que le hubiera encantado que en el carro la acompañaran los amigos a hacer sus vueltas.



"Entre más creces, más solo te vas quedando y ahorita voy para la iglesia a decirle a Dios que gracias, que gracias por dejarme crecer", relata.





REDACCIÓN EL TIEMPO