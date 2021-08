Con gomitas para crecer el pelo: así pagará Epa Colombia millonaria multa

El pasado 12 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la nueva condena contra Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien vandalizó una estación de TransMilenio en noviembre de 2019.



Tras ser acusada de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, se determinó que la empresaria de keratinas deberá pagar 63 meses y 15 días de cárcel, así como una multa de 492 salarios mínimos.



Por medio de sus historias de Instagram, la influenciadora contó que deberá pagar un total de 472 millones de pesos, sumado a los 25 salarios mínimos que ya había pagado en la condena inicial.



De igual manera, aseguró que la multa inicial por los daños ocasionados a la estación de TransMilenio era mucho mayor; sin embargo, el juez la rebajó.



“Me toca pagar una multa de 472 millones de pesos, eso que era como de 800, solo que él me la rebajó un 50 % y quedó en eso. Es mucho el dinero que me toca pagar”, dijo la joven, de 25 años, añadiendo que recién le había pagado la nómina a sus más de 340 empleados.



"Antier pagué la nómina de mis empleados, todos los 15 yo pago a primera hora y era festivo. Ellos tienen que comer, pagar su arriendo", puntualizó.



De acuerdo a lo que relató, pagará la millonaria multa con las ganancias del nuevo producto para el cuidado del cabello que sacará al mercado. Se trata de unas capsulas de biotina en gomita que ayudan a la anticaída y al crecimiento.



“Yo iba a sacar unas gomitas de biotina, hoy fui al laboratorio desde la mañana y me entregaron el Invima y muy pronto van a salir. Tengo para la anticaída y para el crecimiento”, aseguró.



A principios de agosto la influenciadora contó que estaba segura que con este nuevo producto tendría mucho éxito, tanto así que con las ganancias iba a comprarle una finca a su papá. "Ahora sí me voy a volver millonaria", expresó, refiriéndose a las gomitas.



De igual manera le envió un mensaje a su progenitor: "Gerardo te voy a comprar tu finca, te amo. Mi papá siempre soñaba que yo le regalara una finca y yo sé que se la voy a regalar para que se vaya de Bogotá, le regalo una vaca para que ordeñe… le compro muchas gallinas”.



Sin embargo, tras la millonaria multa impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, la emprendedora ha asegurado que la compra de la finca para su papá tendrá que esperar.



