Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' en el mundo de las redes sociales, ha ganado gran popularidad por sus videos en Instagram y por un par de problemas con la justicia colombiana que la llevaron a ser el foco de discusión de la opinión pública.



(Siga leyendo: Buzo fue mordido por pez con dientes que parecían humanos: ¿qué animal era?).

Hoy, la bogotana se jacta de tener una de las empresas de keratinas más fructíferas del país, siendo su producto uno de los más competitivos en el mercado. Sin embargo, a pesar de la reputación que se ha logrado ganar la marca, existen cientos de consumidores que en diferentes oportunidades han tildado al cosmético de fraudulento y defectuoso.

Amiga, tú tan grande y en esas bobadas FACEBOOK

TWITTER

La influencer no dudó en salirle al paso a sus detractores y les respondió de manera contundente a través de sus diferentes plataformas digitales. Según comentó, la keratina no sirve porque los usuarios no se la saben aplicar, así que les recomendó ir a donde un profesional al momento de usar el tratamiento.



Para ello, le respondió a una internauta que la acusó de exponerla en redes sociales, debido al supuesto producto defectuosos que recibió.



“Amiga, tú tan grande y en esas bobadas. ¿Tú crees que yo me quedaría con algo? ¿Tú sabes lo bien que me va? ¿Tú sabes todo lo que he logrado y lo agradecida que estoy con mi equipo de trabajo, para yo guardarme algo?”, dijo inicialmente.



“¿Tú crees que yo soy esas que guardan sus regalos y no los entregan y aparentan en las redes sociales? ¿Tú crees, amiga, que yo estoy aquí por obra de arte? ¿Tú crees que todo lo que tengo está ‘caído del cielo’ o regalado? jajaja ¿por qué no me compras la queratina mejor?”, agregó en el mismo video.



(También: El paraíso caribeño que eligió Biden para sus vacaciones de fin de año).

‘El 50 por ciento lo pongo yo y el otro 50 lo pones tú’

Minutos después resaltó la efectividad de sus productos, diciendo que a algunas mujeres no les servía porque no sabían aplicarlo, por lo que recomendó a sus críticos que mejor fueran a donde un especialista. Además, dijo que esto era un 50 y 50, es decir, la mitad es el producto y la otra mitad la aplicación.



“Unas dicen que el cabello se los dejo ‘súper chimba’. A otras que se los dañó. ¿Por qué, si es el mismo producto? Es que no saben manejar el producto, porque el 50% lo pongo yo y el otro 50% lo pones tú”, expresó.



“Por eso siempre te digo, busca personas profesionales y aptas en la aplicación de queratina. Por eso te recomiendo mis peluquerías y mis distribuidores. ¿Si es el mismo producto, por qué se te tiene que dañar el cabello? Amiga ya sabes que el post es muy importante”, concluyó.



(Le puede interesar: El llanto de Kim Kardashian al hablar de la custodia compartida con Kanye West).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO