Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ en las redes sociales, vuelve a estar bajo la lupa de los medios de comunicación por supuestamente haber sido abordada por un hombre armado en plena vía pública. Según comentó en su perfil de Instagram, el sujeto se le acercó con un chaleco antibalas y un arma traumática.



El relato se da en medio de los supuestos que se han dicho en su contra sobre la procedencia de su dinero y de la polémica que hubo con uno de sus guardas espaldas en un reconocido comercio de hamburguesas en Bogotá, por lo que internautas se han mostrado incrédulos ante la historia de la influencer por tener aspectos similares a lo sucedido con su esquema de seguridad.

Barrera cuenta que fue encarada por el individuo el pasado martes 30 de agosto, en la mitad de una carretera. Se desconoce si la mujer iba a pie o en carro, pero por lo que ha dicho, este tenía un chaleco antibalas y un arma traumática.



“Ayer un man se me atravesó por la mitad de la carretera y se bajó a gritar, entonces le dije: ‘Socio si usted tiene un arma hágame un favor y se la quita’. El man tenía un chaleco antibalas y un arma traumática y me dijo: ‘No es que a usted no le voy hacer nada’ ”, comentó.



“Era un man salido como del INPEC o la Policía (...) cuando él se vino encima mío yo busque de una vez una pared, yo me alcancé a asustar y como dicen que hago cosas como lavar dinero, traficar y hacer otras cosas, la gente cree que en mi automóvil ya no tengo keratinas para el cabello ni ropa interior para regalar a la gente en la calle, creen que tengo es dinero y vienen por él”, agregó.



No aclaró con qué finalidad fue abordada por el supuesto sujeto armado; no obstante, lo que causó curiosidad entre su audiencia fue que al término de su historia empezó a promocionar sus keratinas y un “producto nuevo que tiene en bodega” para lanzar al mercado.



Algunos usuarios de internet se han mostrado incrédulos ante lo dicho por ‘Epa Colombia’ y han mostrado su descontento con la creadora de contenido porque, según piensan, fue una historia totalmente inventada para llamar la atención y vender sus cosméticos.



“No tienen mas material para mostrar”, “Ella y sus bochinches con escoltas y peligros” y “De verdad estos personajes mantienen en unas películas, ¿por eso ganan más seguidores? De verdad que ignorancia”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de Instagram.



