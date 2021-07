Epa Colombia celebró sus 25 años con limusina y otros lujos

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia’, es una de las influenciadoras que siempre ha dado de que hablar en redes sociales. La creadora de contenido digital y empresaria en el mundo del cuidado capilar ha compartido con sus seguidores el crecimiento de su marca.



Sus productos de keratinas se han posicionado como uno de los más vendidos, no solo en Colombia, sino también en el país vecino de Panamá, en donde ha empezado a vender masivamente su línea de alisado de cabello.



En medio de estas 'nuevas buenas', la influenciador festejó su cumpleaños número 25 el pasado 9 de julio. Como era de esperarse, se dio algunos gustos que en redes han considerado como 'excentricidades'.



Iniciando el día compartió con sus seguidores que fue a un reconocido ‘spa’ en la ciudad de Bogotá en compañía de su novia Diana Celis, quien es integrante del equipo femenino de Santa Fe.



Según expresó, debía prepararse y relajarse para lo que vendría en la noche. Precisamente, horas después, algunas de sus amigas la recogieron en una enorme y lujosa limusina para hacer un recorrido por la ciudad, amenizado con temas de reggaetón y bebidas alcohólicas.



En las historias compartidas durante el fin de semana se vio que dos de sus amigas más cercanas, la imitadora ‘La Barbie', recordada por haber representado a Amparo Grisales en una audición de la versión más reciente de ‘Yo me llamo’, y Koral Costa, influenciadora y esposa del actor Omar Murillo, le llevaron una serenata.



No obstante, de lo que más se habla en las redes es del regalo que Epa Colombia se dio a sí misma, al obsequiarse una camioneta Range Rover, de color blanco, valorizada en un rango de 200 y 300 millones de pesos.



"No sé cómo expresar lo que estoy sintiendo, porque más que orgullo, siento que lo logré, porque me esforcé, porque luché, porque me dediqué para dar a conocer este maravilloso producto y es el más vendido en Colombia", dijo en el momento de salir del concesionario.

