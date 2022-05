Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las influenciadoras más polémicas del país; siempre logra que los internautas hablen de ella o de cada cosa que hace o publica en redes.



Una de sus polémicas más recordadas, fue en el 2019, cuando en el marco del paro nacional, fue condenada a más de cinco años de prisión por actos vandálicos en contra de los estaciones de TransMilenio, en Bogotá.

Sin embargo, Epa Colombia ha sabido usar las críticas a su favor. Hoy en día es una gran empresaria y cuenta con el centro de keratinas más famoso de todo el país. Con este negocio, Barrera ha logrado comprar grandes lujos como un penthouse, carros, ropa de marca, entre otras cosas.



Además, en su cuenta oficial de Instagram ha acumulado cinco millones de seguidores siendo mucho más famosa de lo que era antes.

¿Cómo llegó a la fama?

Epa Colombia siempre ha sido muy honesta sobre cómo vivía antes de ser famosa. De hecho, en distintas ocasiones, ha comentado que su familia era de escasos recursos.



Su vida le cambió cuando, en el 2016, subió un video alentando a la selección Colombia cantando: “Eh, eh, epa Colombia, eh, eh, epa, epa, epa, epa, epa, epa. Rico, rico, rico”.



Al cabo de pocas horas, el clip se hizo viral y circulaba en todas las redes sociales. Esto ella lo vio como una gran oportunidad y empezó a ser creadora de contenido.

En su paso a la fama, Daneidy le ha contado a sus seguidores que se ha realizado diferentes cirugías y retoques estéticos.

En sus historias de instagram Epa Colombia ha mostrado que este año se ha realizado mentoplastia, hilos tensores, borde mandibular, rinomodelación y bótox.

También ha comentado que se ha hecho procedimientos en sus glúteos. “Yo no tenía caderas, me las están creando como las de Yailin. Claro amiga, voy a quedar más linda. No tengo la cola morada (...) ahi me meti 12 milloncitos”, comentó Epa Colombia en sus historias.

