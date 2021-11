Epa Colombia muestra su nuevo y lujoso 'penthouse' en Bogotá

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, subió a sus redes sociales un video mostrando su nuevo apartamento, un lujoso 'penthouse' ubicado en la zona de Ciudad Salitre, en Bogotá.



Barrera, famosa por su empresa de keratinas para el cabello, dijo a través de sus historias de Instagram que en el conjunto en donde ahora vivirá hay 33 'penthouses' en total, pero que el suyo es el "más grande y más lindo".



"Está en obra negra, pero lo vamos a colocar espectacular", aseguró la empresaria.



Epa Colombia contó, además, que el ascensor del edificio llega directo a su apartamento. También, describió las comodidades que tiene el conjunto.



"Hay zonas húmedas, amiga, aquí tú puedes ir al gimnasio, aquí hay jacuzzi, aquí hay de todo. Es que está es la vida que yo me merezco", afirmó.



Luego mostró la zona BBQ, el parque infantil y el salón social. Asimismo, dio un sentido mensaje a sus seguidores recalcando que, a pesar de los difíciles momentos que ha vivido, ha logrado cumplir sus metas.



"Yo pagaba un arriendo de 500 mil pesos, a veces ni me alcanzaba para el arriendo. Y desde que el Gobierno me quitó las redes sociales, me hicieron fue un favor, me hicieron una empresaria super exitosa (...) y yo quiero que tú lo logres, amiga, que no vivas del qué dirán, que te arriesgues a montar tu negocio", dijo.



Horas después, subió un video en el que se veía que recorría todos los espacios de su apartamento mientras, nuevamente, enviaba un inspirador mensaje a sus seguidores.



"Aprendí a superarme y decidí ser independiente, para así lograr ser la empresaria que hoy en día soy. No ha sido fácil, porque si lo fuera todo el mundo lo haría. Arriésgate, emprende, supérate y sal adelante como yo lo logré", manifestó.



"Confía en ti, ten fe, esfuérzate, y serás la mujer que siempre has querido ser", añadió.



ELTIEMPO.COM