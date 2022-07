El pasado fin de semana se llevó a cabo Expobelleza, la tradicional feria de productos cosméticos, que alberga a miles de visitantes de todos los rincones del país desde 7 al 10 de julio en la ciudad de Medellín.



Varias creadoras de contenido, como Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y Juliana Calderón, volvieron a participar en el evento por tercera vez consecutiva. Como es costumbre, ambas fueron el centro de atención del espectáculo gracias a sus productos estrella: las keratinas.

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como 'Epa Colombia'. Foto: Instagram: @Epa_colombia

Sin embargo, Barrera denunció en su cuenta de Instagram que en la edición de este año de Expobelleza “hubo una pésima gestión” debido a que no la ubicaron en un lugar con alto tránsito de público pese a su influencia.



“¿Qué te cuento de ‘Expobelleza’? ‘Expobelleza’ este año no la dio, amigas. Les faltó más estrategia de marketing”, explicó Barrera, quien también acotó que tampoco hubo un buen espacio para realizar sus actividades que, entre otras cosas, atraen una gran cantidad de usuarios.



"‘Expobelleza’, amor, le faltó más organización, amiga. Cuando van este tipo de celebridades, que causan masas en redes sociales, hay que apartarlas. Hay que organizar esto cada vez mejor”, apuntó e incluso está poniendo en duda su participación en la próxima edición de 2023.



“Ay, amigas, yo no sé si volver el otro año. De verdad. Y no es porque me hayan dejado en un sótano, porque yo brillo donde sea (...) Si yo regalo, ¿yo qué tengo la culpa de que te quiera regalar?, ¿tú tienes la culpa? Nadie tiene la culpa, amiga. Yo lo que te quiero decir es que este año ‘Expobelleza’ no la dio. Igual, quiero que sepas que siempre te voy a regalar keratinas”, puntualizó ‘Epa Colombia’.

Juliana Calderón arremete contra Epa Colombia

Entre los asistentes más reconocidos al evento, se encontraba Juliana Calderón, hermana de la reconocida Dj y creadora de contenido Yina Calderón, quien manifestó en su perfil e Instagram que se “sentía muy triste y muy aburrida por una situación”, que ella mismo calificó como “competencia desleal”.



Resulta que su molestia radica en que, supuestamente, Epa Colombia tuvo conductas indebidas durante los días del evento y que probablemente eso afectó a su estand.



“¿Cómo es posible que la señorita Epa Colombia mande a sus chicos a repartir volantes al frente de mi estand? O sea, eso no se hace”, manifestó Calderón, quien compartió un video en sus historias de un chico que repartía volantes de Barrera muy cerca de su lugar de trabajo.

