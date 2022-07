La venta de keratinas le han permitido a Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia’, posicionarse como empresaria en el país, sin embargo, hace un par de meses algunas personas se han quejado de sus productos.



(Tal vez le pueda interesar: Epa Colombia contesta a las acusaciones por sus keratinas).​

Sin embargo, hace un par de semanas han venido surgiendo nuevos señalamientos, en donde incluso, algunas de sus clientes mostraron pruebas de cómo se les estaba cayendo el cabello. Con esto las mujeres, exigían a la joven bogotana responder por su producto.



Parece, que con el pasó de los días las críticas aumentan, por esta razón en varias oportunidades la empresaria se ha pronunciado a través de sus redes sociales argumentando que sus productos son de buena calidad y no causan caída del cabello.



Sin embargo, recientemente ‘Epa Colombia’ contó que le escriben cientos de mensajes acerca de sus keratinas, pero que nadie habla de este mismo producto de otras marcas que hay en el mercado, queriendo decir que no hay una comparación justa entre productos.

Además aseguró que ya no le duelen las duras críticas que recibe diciendo que: “Amiga yo te voy a decir una cosa, a mí ya ni me duele esos comentarios que dicen ‘ay me están dejando calva, tu producto no la da’ y mil cosas que tú no te alcanzas a imaginar, pero claro que no va a hablar de otras keratinas”, dice ‘Epa Colombia’ en una de sus historias.



(También puede ser de su interés: Epa Colombia habló sobre las personas falsas que han estado en su vida)

No obstante, afirmó que va a seguir trabajando para mejorar la calidad de sus productos, con el propósito de convertir los comentarios negativos en positivos. Dice que lo hará recordando que ella tal vez ya no necesita trabajar pero que quiere seguir haciéndolo para demostrar que pese a las críticas ella sigue adelante trabajando.



"¿Cómo cambio todos esos comentarios negativos a los positivos?, que hay que seguir mejorando ‘yo podría decir no yo tengo un penthouse, dos camionetas, para qué sigo trabajando?’, amiga quiero trabajar por ti, para que tú también emprendas, quiero ser ese ejemplo de que tú digas ‘la Epa cómo es tan verraca, de esa vieja dicen de todo, pero la vieja sigue trabajando’, amiga, jamás te haría daño querida”, agregó la empresaria.

