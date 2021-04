Epa Colombia asegura que fue diagnosticada con grave problema mental

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, tuvo que enfrentar un largo proceso judicial luego de que destruyera una estación de TransMilenio en 2019.



Desde ese entonces, la influenciadora se dedicó a redimir sus faltas y pagar las sanciones correspondientes, luego de que se le imputaran los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.



Aunque fue condenada a 3 años y 10 meses de prisión, una juez le concedió libertad y la obligó a pagar una multa de 25 salarios mínimos.



Así las cosas, Barrera pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. Adicional a esto, tuvo que asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



Recientemente, la influenciadora le contó a sus más de 2.5 millones de seguidores, que ya había cumplido con todas las condiciones que le pusieron las autoridades.



“Hoy me certificaron, amiga. Osea que yo no le debo nada a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero estoy libre de pecado, terminé mis tareas”, dijo en sus historias de Instagram.



Adicional a esto, relató que en sus citas al psicólogo y al psiquiatra que le asignó el Gobierno Nacional le diagnosticaron una grave enfermedad mental: trastorno de doble personalidad.



“Me detectaron que soy una mujer que sufre de doble personalidad (...) Me dijeron que yo tenía doble autoestima, yo no creí”, dijo sin dar más detalles sobre su estado de salud ni lo que hará al respecto para solucionarlo.



De acuerdo con el ‘Manual MDS’, el trastorno de doble personalidad, también conocido como trastorno de identidad disociativo, es una enfermedad en la que “la persona está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa”.



Además, señalan que esta puede llegar a no recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante y/o acontecimientos traumáticos o estresantes.



Este trastorno puede desarrollarse en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia.



