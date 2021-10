Amigo de James estaría ayudando a ‘Epa Colombia’ a recuperar su cuenta

Los ‘influencers’ saben que se deben al mundo digital. Es el medio por el cual están en la capacidad de llegar a distintas personas de manera inmediata. Sin embargo, sus cuentas se pueden ver afectadas por las condiciones de uso que imponen las redes sociales.

Ese parece ser el caso de la empresaria Daneidy Barrera Rojas, reconocida como ‘Epa Colombia’, quien en los últimos días perdió el perfil donde difundía información sobre su empresa de ‘keratinas’.

Suspensión de su perfil empresarial

Los seguidores de la influenciadora notaron que ya no se puede acceder al perfil ‘@epa_keratinas100k’ porque se encuentran con el aviso de “no está disponible”. Pero tampoco aparece en las búsquedas de Instagram, red que hace parte del conglomerado de Facebook.



Barrera Rojas se había mantenido en silencio, pero finalmente decidió referirse sobre el tema a través de su perfil personal en el que comparte su vida cotidiana. Cuenta que supera los 4.5 millones de seguidores.

“Se cerró la sesión y dijo que está inhabitada porque la están suplantando con muchísimas cuentas que crean”, explicó la empresaria.



De hecho, si usted escribe la palabra ‘epa’ en Instagram, notará que aparecen decenas de cuentas que ofertan los productos capilares. Tal situación, de acuerdo con la empresaria, habría sido el motivo del cierre de su perfil oficial.

La ayuda del ‘manager y amigo’ de James

“El manager y el amigo de James Rodríguez me está colaborando, amiga”, reveló. Y añadió que ya envió su cédula y pasaporte para surtir los trámites con el fin de recuperar su página.



Eso sí, no reveló el nombre del ‘manager y amigo’ del futbolista.

Además, comentó que no necesitaría completamente de las redes para dar a conocer su empresa, pues sus “productos siempre han sido por el voz a voz. Qué diferencia entre otras marcas y la mía: ellas pagan, tú me recomiendas”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó en que ella no utilizaba la cuenta para compartir contenido diferente al de su emprendimiento.

“Nunca estoy mostrando cosas que no debo mostrar. Tú me enseñaste a ser prudente. Yo he cambiado, pero si algo creo otra cuenta y tú me apoyas” , concluyó.



¿Cómo se recupera una cuenta de Instagram?

La red social puede solicitarle a los usuarios el envío de documentos de identidad con el fin de verificar que la persona que intenta acceder al perfil es ‘real’ o se está haciendo pasar por otro individuo.



“Durante el proceso de revisión, puede que pierda temporalmente el acceso a su cuenta”, menciona Instagram en su portal de atención al usuario.

Así mismo, la red envía códigos al correo electrónico o número de celular que el usuario tenga registrados para corroborar su identidad. Es un proceso sujeto a la plataforma y del que no se conoce con certeza el tiempo de respuesta o resolución del problema.

