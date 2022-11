Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' en el mundo de las redes sociales, ha ganado gran popularidad por su empresa de keratinas, sus videos en Instagram y por un par de polémicas con la justicia colombiana que la pusieron en varias ocasiones en el foco de discusión de la opinión pública.



En la noche del pasado 31 de octubre, en el marco de la celebración de las fiestas de Halloween, la infleuncer bogotana acaparó la atención en las redes sociales por haber protagonizado un hecho que la ha tenido bajo las críticas de los internautas.



La bogotana salió desde el segundo piso de uno de sus negocios a lanzar dinero, keratinas, dulces y otros objetos a los ciudadanos que se encontraban por la calles festejando la noche de brujas. Algo muy similar a lo que hizo a finales de 2021, cuando se subió en un helicóptero a arrojar fajos de billetes.



Disfrazada como un ángel y acompañada de varios de sus empleados y gente de su entorno, la creadora de contenido decidió empezar a regalar cosas, mientras cientos de personas, aglomeradas a la entrada de su empresa, esperaban poder alcanzarlas.



El hecho quedó registrado en las grabaciones realizadas por algunos transeúntes que subieron los videos a las diferentes plataformas digitales, imágenes que también fueron compartidas por Barrera en su perfil personal de Instagram.

Críticas a Barrera

Con micrófono en mano, ‘Epa Colombia’ empezó a aglomerar a vecinos y personas de la zona a las entradas de su local comercial. Ella les manifestaba a los ciudadanos que la idea era intentar que tuvieran sus propios negocios. Desde la planta baja, algunos ciudadanos le pedían keratinas y dinero.



“Soy un ejemplo de superación y quiero que tú también emprendas”, decía a su público la empresaria.



Si bien para muchos esta clase de gestos son de admirar, para otros no han sido la mejor manera para ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan. Es más, algunos internautas se han atrevido a decir que esta clase de comportamientos es una de las consecuencias que ha dejado la narcocultura en el país.



“Terrible que ahora el estilo Pablo Emilio Escobar Gaviria está siendo utilizado por esta mujer que tira billetes y, lo que es peor, que haya tanta gente ilusa esperandolos”, “Yo tengo una buena impresión de ella pero encuentro que es una falta de respeto hacer algo así, ellos no son mendigos” y “ Si de verdad quisiera ayudar a la gente no los trataría como sus plebeyos a los cuales les tira obsequios desde un balcón”, fueron algunas de la reacciones de usuarios de internet.



