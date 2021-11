‘Epa Colombia’ anuncia que tendrá un hijo junto a su pareja Diana Celis

La reconocida influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, anunció por medio de sus redes sociales que tendrá un hijo junto con Diana Celis, su pareja.



El anuncio llega pocos días después de que la 'influencer' le pidiera matrimonio a Celis, jugadora profesional de Santa Fe.

Epa Colombia compartió la noticia por medio de sus historias de Instagram.



En el clip, la influenciadora le reiteró su propuesta de matrimonio a su pareja: “Ya con Diana tenemos una relación de muchos años. Nosotras llevamos seis años. Entonces yo le estaba diciendo a Diana que si se quería casar conmigo”, comenzó diciendo Epa mientras sostiene una caja que contiene el anillo de compromiso para su novia.



A su propuesta, Celis respondió recordándole su amor a su pareja.



(Le puede interesar: Los colombianos de mayor influencia en 2021, según Babel)



“Te amo con todo mi corazón. Tú sabes que yo he estado contigo desde siempre, que a mi no me ha importado si tienes o no tienes porque estuve contigo cuando no tenías absolutamente nada material”, dijo la futbolista.



Acto seguido, la pareja de Epa Colombia aseguró que antes de aceptar su propuesta de matrimonio quiere tener un hijo con ella.

“Quiero que tengamos primero un hijo por inseminación, que me des un hijo por inseminación”, afirmó la jugadora profesional.



Epa Colombia aceptó y le contó a sus seguidores que tendrá un hijo con su novia Diana Celis.



(Además: Epa Colombia muestra su nuevo y lujoso 'penthouse' en Bogotá)



“Yo realmente estoy muy enamorada de Diana y Diana está enamorada de mi, entonces te queremos decir que nosotras vamos a tener un hijo, amiga”, anunció la 'influencer' a sus seguidores.



Epa Colombia y Diana Celis cerraron el video del anuncio con un abrazo y un beso.

Tendencias EL TIEMPO

